Celtics vs. Rockets Choix de paris, cotes et prévisions de paris: les parieurs devraient-ils faire confiance à James Harden & Co. à Houston?

Le 12 février 2020, 20 h 20 HNE, les cotes de paris mises à jour pour le match Boston Celtics contre Houston Rockets mardi soir font de Houston un favori à domicile (écart: -2,5) avec un over / under à 232,5. est resté relativement stagnant tout au long de la journée, mais le total a lentement augmenté ce soir.Nos experts en paris NBA détaillent comment leurs paris Celtics-Rockets avec les tendances de paris et l’analyse ci-dessous.

Celtics at Rockets Picks, Cotes et pronostics de paris

Propagation: Rockets -2,5

Plus / Moins: 230

Heure: 21 h 30 ET

Chaîne de télévision: TNT

Cotes du mardi et via FanDuel, où les utilisateurs d’Action Network obtiennent un pari sans risque jusqu’à 500 $.

Les Rockets ont été parmi les pires équipes à parier en tant que favori cette saison (19-25 contre l’écart) et n’ont couvert que 50% de leurs matchs à domicile cette saison.

Alors qu’ils tentent d’intégrer leur style de petit ballon, les Rockets accueillent les Celtics de Boston au Toyota Center mardi, qui jouent bien sur la route. Alors, devriez-vous prendre les Rockets comme favoris à domicile?

Notre équipe décompose les angles de paris de ce match de télévision nationale Est contre Ouest.

La tendance des paris à connaître

À l’ère Stevens, les Celtics ont 119-89-3 (57%) ATS en tant que chiens. Cela comprend 90-58-1 (61%) ATS en tant qu’outsider de la route. – John Ewing

Bryan Mears: les Celtics prospèrent sur la route

Je l’ai saisi chez Celtics +2, car je pense que ça va baisser tout au long de la journée: 58% des paris et 59% de l’argent sont sur le spread Celtics au moment de la rédaction.

(Nous avons déjà suivi un mouvement de vapeur sur les Celtics à +2,5 et rien encore sur les Rockets, ce qui suggère, pour l’instant, que c’est le côté que les tranchants aiment.)

Mon raisonnement: les Celtics semblent juste être continuellement sous-évalués à cet endroit.

