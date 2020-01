Celtics Wire et LeBron Wire dévoilent la confrontation Lakers-Celtics MLK Day

Avant quelques matchs sélectionnés cette saison, nos sites NBA Wire uniront leurs forces pour écrire sur deux équipes qu’ils couvrent. Aujourd’hui, Erik est rejoint par Justin Quinn, de USA TODAY’s Celtics Wire, pour avoir un aperçu de la rencontre de lundi soir entre les Los Angeles Lakers et les Boston Celtics.

Justin Quinn: Cela a commencé bien mieux que beaucoup ne le pensaient, car Gordon Hayward, Jaylen Brown et Jayson Tatum ont joué mieux que prévu, mais ont depuis ralenti en janvier, les blessures et les mauvaises habitudes se sont combinées pour prendre une petite victoire sur le Les voiles des Celtics récemment.

Ils ont toujours tous les outils pour être l’une des meilleures équipes de la ligue, mais la santé et l’engagement constant restent des défis pour être l’équipe que les fans de Boston espèrent prendre la parole contre les Lakers lundi soir.

Erik García Gundersen: Cela s’est déroulé aussi parfaitement que n’importe qui aurait pu l’imaginer. Le livre sur les équipes de LeBron James, en particulier les nouvelles, était qu’elles commenceraient lentement avant de se gélifier plus tard dans la saison. Les Lakers de cette année, dirigés par LeBron et Anthony Davis, ont complètement changé la donne en battant le record à 34-8.

Les Lakers jouent également contrairement à pratiquement toutes les équipes de la NBA. LeBron James est leur meneur de départ et l’équipe s’appuie sur le poste plus que presque toutes les équipes de la ligue, utilisant les avantages de LeBron et Davis sur le bloc pour créer des décalages et une belle apparence pour leurs coéquipiers lorsque la défense se rapproche d’eux.

JQ: Pour les Lakers, ils doivent suivre le modèle qui a fonctionné pour leurs pairs – sortir très tôt, créer une avance et démoraliser Boston afin qu’ils doivent jouer le rattrapage. Il serait également judicieux de cibler Kemba Walker au début, car le produit UConn a été le plus utile pour transporter l’équipe tôt tandis que les joueurs de l’aile déterminent qui le fait avancer chaque nuit.

Pour les Celtics, c’est surtout l’inverse, quoique un peu plus compliqué. Ils doivent déplacer la balle tôt et souvent, au lieu de l’offensive précipitée qu’ils ont déployée tôt dans les possessions, ce qui a eu un effet néfaste lors des derniers matchs.

PAR EXEMPLE: Pour les Celtics, comme vous l’avez dit, déplacer la balle est primordial. Les Lakers ont été excellents avec leurs rotations tout au long de la saison et leur taille présente d’énormes problèmes pour chaque équipe de la ligue. Les Celtics doivent utiliser leur profondeur sur tout le périmètre à leur avantage, avec leurs porteurs de balle conduisant la voie pour créer des ondulations dans la défense.

Quant aux Lakers, ils doivent imposer leur avantage de taille aux Celtics. Les Celtics sont gros sur les ailes, mais minces au milieu, où les Lakers ont obtenu une forte production toute la saison de Davis, ainsi que JaVale McGee et Dwight Howard. Après un match où Howard et McGee ont devancé Clint Capela de Houston, le combo de gros hommes de Boston en Enes Kanter et Daniel Theis aura du pain sur la planche.

JQ: Les blessures pourraient jouer un rôle inhabituellement important dans ce concours. Avec la liste de Boston non seulement leur zone arrière de départ de Kemba Walker et Jaylen Brown aussi douteuse avec le centre de deuxième année Robert Williams, les Celtics pourraient être aussi désavantagés que les Lakers.

PAR EXEMPLE: Les Lakers, quant à eux, ont reçu des nouvelles positives sur les blessures lundi matin alors qu’ils retrouveront Anthony Davis en uniforme après avoir raté les cinq derniers matchs. LeBron entre également en jeu aujourd’hui par hélicoptère après avoir vu son fils Bronny jouer à Springfield.

