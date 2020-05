Centre d’État de l’Ohio Kaleb Wesson

Parmi les incertitudes entourant la NBA, le nouveau coronavirus reste un problème majeur aux États-Unis: le projet de 2020.

Les équipes de la NBA ne pourront pas regarder les joueurs des collèges pendant March Madness, et le reste du processus de pré-draft devrait être limité. La question de savoir quand le projet se concrétisera est également en suspens. Surtout si la ligue essaie de couronner un champion 2020.

Pour les Brooklyn Nets, en fonction de la situation actuelle lorsque la ligue a été interrompue, leur choix au premier tour serait transmis aux Timberwolves. Le Minnesota a acquis le choix de Brooklyn parmi les 14 premiers protégés des Hawks, que les Nets ont envoyé à Atlanta dans le cadre d’un échange qui a livré Taurean Prince.

Mais les Nets ne seront pas sans sélection au premier tour. Ils ont le choix protégé de Philadelphie parmi les 14 meilleurs, que Brooklyn a acquis lorsqu’ils ont envoyé le choix n ° 27 lors du repêchage de la NBA 2019 – qui s’est avéré être Mfiondu Kabengele – aux Los Angeles Clippers.

Le choix de deuxième ronde des Nets appartient aux Boston Celtics, mais la sélection de deuxième ronde des Brooklyn the Denver Nuggets.

À l’heure actuelle, les filets d’automne ont les choix n ° 20 et n ° 55.

Voici un aperçu d’un joueur que Brooklyn pourrait prendre au 55e rang:

Kaleb Wesson | État de l’Ohio | Centre

STATS: 14 PPG | 9.3 RPG | 42,5 3-PT%

À 6 pieds 10 pouces, le pourcentage de 3 points de Wesson se démarque. Un gros corps qui peut aider à étirer le sol pourra généralement trouver une opportunité en championnat.

Mais il y a une raison pour laquelle Sam Vecenie de The Athletic a le grand homme disponible pour les Nets au n ° 55:

Il n’est pas un grand finisseur et il y a des soucis défensifs… En fin de compte, son poids est la grande question, cependant. … Peut-il descendre et peut-être ajouter de l’agilité et de la rapidité?