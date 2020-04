Certaines équipes de la NBA autorisées à rouvrir les installations d’entraînement le 1er mai

Samedi a apporté une rare bonne nouvelle pour ceux qui espèrent que la NBA sera finalement en mesure de terminer sa saison 2019-20, si vous aimez lire les feuilles de thé.

Selon un rapport d’Adrian Wojnarowski d’ESPN, la ligue autorisera les équipes des marchés où les gouvernements locaux ont annulé les ordres de rester à domicile à rouvrir leurs installations de formation à partir du 1er mai. commandes, y compris la réouverture des gymnases publics.

Bien que les nouvelles ne signifient pas nécessairement que la ligue reprendra le jeu, au moins, la ligue détermine évidemment les circonstances dans lesquelles elle peut sanctionner les joueurs utilisant les installations pour les activités de basket-ball. Dans tout scénario potentiel où des jeux seraient joués, ce serait une première étape nécessaire.

Au cours des dernières semaines, Chris Paul et d’autres affiliés à la ligue ont mentionné le fait que bon nombre des plus de 400 joueurs de la ligue n’avaient pas accès aux courts et aux installations d’entraînement. Les membres de la communauté du personnel de formation plaident pour quatre semaines de temps de formation avant la reprise de matchs significatifs, principalement parce que de nombreux joueurs de la ligue ne seront pas en “condition de jeu” après plus d’un mois de mise à pied.

Cela pourrait être le début de la recherche de solutions.

Selon le rapport, l’une des priorités de la ligue était de trouver un moyen pour ses joueurs de s’entraîner au moins, et le niveau d’inquiétude des dirigeants de la ligue s’est élevé avec la perspective de la réouverture de certains États alors que la fermeture auto-imposée de la ligue restait effet.

Wojnarowski écrit:

La NBA rouvre les installations d’entraînement en équipe à partir de vendredi pour les joueurs des États et des municipalités qui assouplissent les restrictions de séjour à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus, ont déclaré des sources à ESPN. Les joueurs peuvent retourner aux installations de l’équipe dans des États tels que la Géorgie pour des entraînements individuels volontaires dès la semaine prochaine, ce qui permet aux organisations de la NBA de commencer à permettre aux joueurs de reprendre l’entraînement dans un environnement professionnel et sûr.

Malgré la réouverture partielle, il sera toujours interdit aux équipes d’accueillir des séances d’entraînement en équipe ou des activités organisées. Le rapport indique également spécifiquement que l’action ne reflète pas la chronologie d’un retour potentiel au jeu.

La décision de la NBA de rouvrir les installations sur la base du relâchement des politiques gouvernementales locales ne reflète pas un nouveau calendrier pour une reprise du jeu cette saison, ont déclaré des sources. Le commissaire Adam Silver et les propriétaires croient toujours qu’ils ont besoin de plus de temps pour avoir une idée plus claire de savoir si, quand et comment ils pourraient éventuellement reprendre la saison, ont déclaré des sources.

Bien que nous soyons encore un peu loin de la normalité, de la disponibilité accrue des tests et, maintenant, de la réouverture de certaines installations, cela représente au moins un pas dans la bonne direction.

Pour les équipes situées dans des marchés qui restent sous les ordres de rester à domicile, la ligue travaillerait avec ces équipes et leurs joueurs pour trouver une solution sûre pour permettre aux joueurs de reprendre l’entraînement – quelque part sinon dans les installations d’entraînement.

