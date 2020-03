Certains employés de Sixers face à des réductions de salaire temporaires

Alors que la crise des coronavirus continue de faire rage, certains membres de l’organisation Philadelphia 76ers commenceront à ressentir les effets économiques de l’épidémie.

Selon Marc Stein du New York Times, les employés à volonté des Sixers et des Devils du New Jersey de la LNH (tous deux détenus par Joshua Harris) qui font plus de 50000 $ seront soumis à des réductions de salaire temporaires pouvant atteindre 20%, à partir d’avril. 15 et se poursuit jusqu’à fin juin.

Les répercussions économiques de l’épidémie sont devenues inévitables à mesure que la crise s’aggravait et les athlètes du monde sportif se sont mobilisés pour aider certaines des personnes touchées.

Stein note également que les employés sous contrat, comme les membres du personnel d’encadrement et le front office, ont été invités à participer au programme mais ne peuvent pas être forcés. Selon Stein, le directeur général des Sixers Elton Brand, le président de l’équipe Chris Heck et le PDG de Blitzer Sports and Entertainment, Scott O’Neil, ont accepté de participer.

Une source a déclaré à Stein que cette décision avait été prise dans l’espoir d’éviter les licenciements et qu’aucun changement n’avait été apporté au 401k ou aux avantages pour la santé.

Honnêtement, ce n’est pas le plus beau look pour Harris, mais j’espère que cette décision évitera la nécessité de mesures plus drastiques. Du côté positif, c’est bien que Brand, Heck et O’Neil aient volontairement participé.

