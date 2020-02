C’est ainsi qu’Anthony Edwards joue, futur numéro un du repêchage

Le même week-end où Dwyane Wade a vu sa chemise retirée et le mémorial de Kobe Bryant est célébré, l’avenir du poste d’escorte de la NBA est sur le point d’arriver. Anthony Edwardsde l’Université de Géorgie, reprendra l’héritage de ces deux légendes et promet d’être la prochaine grande menace dans le poste une fois élu dans le projet de 2020.

Edwards, 1,96 et originaire d’Atlanta, a décidé de jouer à l’Université de Géorgie en partie parce que Wade lui-même et Victor Oladipo, deux de ses références, ont joué sous le commandement de Tom Crean. De ce gars qui joue sa première (et probablement seule) année au collège, on peut s’attendre à un joueur complet surtout en attaque. Son explosivité et son physique se combinent avec son talent de marqueur sous tous les angles de la piste pour être une menace spectaculaire.

Son stock est toujours en hausse puisque lors des derniers matchs il s’est encore plus confirmé en tant que buteur et dépasse déjà vingt points en plusieurs matchs de cette ligue difficile qu’est la NCAA. Il n’a pas encore amélioré son soin du ballon (2,7 défaites par match) et sa faible fréquentation moyenne (seulement 2,9 par match) mais en termes de score, il est prêt dès la première minute à contribuer dans n’importe quelle équipe de la NBA.

Face à la blessure de LaMelo Ball et à l’incertitude du reste des joueurs, Edwards continue de gagner des entiers pour être le premier choisi. Si les Bulldogs entrent dans la folie de mars et que l’escorte continue de se démarquer régulièrement, leur avenir sera lié au gagnant de la loterie.

.