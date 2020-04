C’est ainsi que Sabrina Ionescu, la nouvelle star de la WNBA, joue

Le récent projet 2020 du WNBA Il est entré dans l’histoire pour être le premier à être célébré de manière virtuelle (en raison de la crise sanitaire des coronavirus). Mais, en plus de cela, il a eu la présence de Sabrina Ionescu, l’un des joueurs les plus prometteurs de tous les temps et sélectionné au n ° 1 par New York Liberty.

Quelques semaines avant la célébration du repêchage, tous les experts l’ont placée comme la favorite préférée à choisir dans le premier choix, et ce n’est pas pour rien. Ionescu est le premier joueur de l’histoire de la NCAA, dans ses sections masculine et féminine, à atteindre 2 000 points, 1 000 rebonds et 1 000 passes décisives.

Expert en pick and roll et avec ses 1,80 mètres de haut, le jeu de Sabrina Ionescu, dès sa première apparition, a captivé de grandes stars du basket comme Kobe Bryant. LeBron James ou Stephen Curry.

La talentueuse joueuse américaine domine pratiquement toutes les facettes principales du jeu: marquer, rebondir, aider, défendre … Dans son palmarès de joueuse avec le plus de doubles triples (26) de l’histoire de la NCAA, c’est le test.

Cependant, la nouvelle joueuse du New York Liberty estime qu’elle est encore loin d’atteindre son plafond en tant que professionnelle. Après avoir signé un contrat de parrainage avec Nike, ses mots étaient les suivants: “Je sais qu’il y a beaucoup de pression sur moi. Je suis enthousiaste à ce sujet, et je vais l’utiliser comme renforcement pour améliorer l’avenir. J’ai encore beaucoup de choses à travailler.”

Vous avez construit un programme. Vous avez battu des records. Vous avez remporté des prix. Vous avez encore des affaires inachevées. Vous êtes prêt à faire avancer le jeu, et maintenant votre nom a été appelé. Alors, quelle est la prochaine étape? Tu vas nous montrer. #justdoit @ sabrina_i20 pic.twitter.com/INHqGI7hkf – Nike Basketball (@nikebasketball) 18 avril 2020

