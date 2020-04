C’est ainsi que Sam Bowie, celui qui a battu Michael Jordan au repêchage, a joué

Le projet de 1984 contenait un nombre clair Hakeem Olajuwon, qui a été choisi par les Houston Rockets. Les Bulls eux-mêmes ont assuré qu’ils avaient choisi le centre nigérian avant leur propre Michael Jordan. Ainsi, le prochain tour de l’élection était pour Portland Trail Blazers, qu’il a fait connaître un mois avant le projet Chicago Bulls qu’il n’allait pas choisir Jordan. La raison, simple: ils ne voulaient pas d’escorte, ils avaient déjà Clyde Drexler, ils voulaient donc renforcer le jeu intérieur, et ils ont fini par choisir Sam Bowie.

Dans un Draft dans lequel, outre les noms d’Olajuwon et de Jordan, ceux de Barkley ou Stockton sont apparus, celui de Sam Bowie est loin derrière. Beaucoup le considèrent comme un échec impardonnable pour la franchise de Portland, mais la vérité est qu’après tout, tout est facile à analyser. Les Blazers avaient besoin d’un centre et ont signé le meilleur disponible une fois Olajuwon choisi. Et sa carrière n’était pas mauvaise du tout, même s’il était un peu moins brillant que ce qu’il avait montré au Kentucky pendant ses années universitaires.

Au total, il a joué 10 saisons dans la meilleure ligue de basket-ball du monde et a récolté en moyenne 16 points par match au cours de sa meilleure année. Il a passé quatre saisons à Portland, quatre dans le New Jersey et 2 dans les Lakers avant de prendre sa retraite avec un joueur de 34 ans gravement écrasé par des blessures qui l’ont empêché de performer à un meilleur niveau. Il a en moyenne 10,9 points, 7,5 rebonds et 1,7 bloc dans sa carrière. Évidemment, cela n’avait rien à voir avec Jordan, mais c’était un bon centre, précieux pour ses équipes.

