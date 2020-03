C’est le classement NBA après la suspension de la saison

Avec de nombreuses inconnues à résoudre et il n’est pas clair que la saison régulière puisse être terminée en raison du coronavirus, il convient de jeter un coup d’œil à la classification de la saison régulière dans la NBA. Il n’est pas exclu qu’ils aient dû affronter des séries éliminatoires en réponse à cette situation ou jouer quelques matchs sans remplir les 82 règles obligatoires de la ligue, il est donc pratique de garder à l’esprit l’ordre des équipes en ce moment. Il y a plusieurs tirages au sort et il y a des franchises qui ont joué un nombre de matchs différent des autres avec lesquelles ils ont un pouls ouvert, il ne serait donc pas facile d’établir un classement concret et équitable.

