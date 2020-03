“ C’est le jeu de balle ”: à l’intérieur de l’épidémie de COVID-19 de la NBA et de la suite

Bienvenue de l’autre côté du miroir.

Lorsque des mesures ont été mises en œuvre plus tôt cette semaine pour garder les médias à 6 à 8 pieds de tous les entraîneurs et joueurs de la NBA pour essayer de contenir la propagation de COVID-19, il m’a été expliqué que la clé essayait, à tout prix, de l’empêcher de les joueurs.

Plus d’un membre du personnel de la ligue m’a dit que si un joueur contractait ce brin particulier de coronavirus, cela ne signifierait pas seulement la mise en quarantaine de cette équipe, mais les cinq dernières équipes auxquelles ils ont joué. À ce moment-là, la NBA allait fermer. “C’est le match”, a déclaré une source.

Mercredi soir, ESPN a confirmé que les cinq derniers adversaires du Jazz – les Cavaliers, les Celtics, les Knicks, les Pistons et les Raptors – ont tous été placés en quarantaine à la suite du test positif de Rudy Gobert en Utah pour COVID-19. Les équipes qui ont joué contre ces équipes ont craint qu’elles aient également besoin de tests. Il est raisonnable de suggérer que nous sommes à portée de tout le personnel NBA devant être testé.

Alex Goodlett / .. Sur la photo: Rudy Gobert

Des sources avec deux équipes différentes qui ne sont pas en quarantaine ont suggéré à The Action Network qu’ils prévoient des auto-quarantaines «proactives». Les installations de l’équipe sont fermées pendant 72 heures, dans l’attente d’une mise à jour du week-end de la ligue dimanche, et bien que les joueurs qui n’ont pas été en contact direct avec le Jazz ne soient pas informés d’une stricte auto-quarantaine, on leur dit d’exercer des activités sociales distance et d’avoir une exposition limitée du public extérieur tout au long de cette période.

C’est, en effet, le match de football, puisque la ligue a suspendu le jeu mercredi soir. Les premiers rapports jeudi, y compris la discussion de Mark Cuban avec Rachel Nichols d’ESPN, suggèrent que la ligue se penche vers le report et la reprise du jeu. On ne sait pas si cela signifie reprendre la saison régulière ou commencer à un stade ultérieur avec les séries éliminatoires comme si la saison s’était terminée mercredi soir.

Et maintenant, on s’attend à ce que la ligue soit suspendue pendant 30 jours minimum.

Il y a, à ce stade, plus de questions que de réponses. La plupart des sources de la ligue interrogées sur ce qui se passera ensuite ont eu la même réponse: «Aucune idée». Le problème n’est pas seulement la nature sans précédent de la perturbation de la saison, ni l’incertitude concernant l’état de santé des 30 équipes, entraîneurs et employés des 30 équipes, mais la nature continue et en évolution rapide de la crise aux États-Unis dans son ensemble. (Le Jazz a récemment joué les Raptors à Toronto, au Canada.)

Le scénario le plus probable, basé uniquement sur les «sentiments» des dirigeants de la ligue, est la reprise des éliminatoires à une date ultérieure, sans autre match de la saison régulière. Ces dirigeants n’ont pas tardé à souligner que la ligue n’a émis aucune indication de ce type, c’est simplement la solution la plus raisonnable sur le plan déductif du problème, à condition que la crise se calme dans les mois à venir.

De toute évidence, si la pandémie se prolongeait dans les mois les plus profonds de l’été, elle créerait une plus forte probabilité d’une annulation globale de la saison régulière et des séries éliminatoires.

Il reste toutes sortes de dominos à tomber, à propos de la saison prochaine, le repêchage, l’agence libre.

Nous ne savons pas où cela va, mais attendez-vous à la prochaine mise à jour majeure vendredi avec des politiques plus substantielles partagées avec les médias (par fuite ou communiqué de presse) dimanche soir et lundi.