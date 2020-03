Il y a une raison pour laquelle Oklahoma City a connu un tel succès cette saison.

Oui, ils ont une étoile en herbe dans Shai Gilgeous-Alexander, et oui, leur rotation à trois points les rend extrêmement difficiles à défendre.

Ils ont également environ huit joueurs différents qui peuvent viser des chiffres doubles au cours d’une nuit donnée (parfois, tous la même nuit) et cinq qui sont capables de reprendre un match.

Mais la principale différence pour le Thunder lors de sa première saison sans Russell Westbrook n’a pas été une de ces choses. C’est le leadership du gars pour lequel ils ont échangé Westbrook – Chris Paul.

Dennis Schroder y a fait allusion en février, affirmant qu’il y avait une «ambiance différente» dans les vestiaires cette saison.

Dimanche, Danilo Gallinari a fait un pas de plus, déclarant aux journalistes qu’il pensait que Paul était “le meilleur leader avec lequel j’ai joué” lorsqu’on lui a demandé de plaider la cause de Paul en tant que MVP de la ligue.

“Il est définitivement le MVP sans aucun doute. Son leadership… J’ai joué avec beaucoup de joueurs au cours de mes 12 années dans la ligue, je pense que c’est le meilleur leader avec qui j’ai joué. Et je pense que lorsque vous voulez trouver le MVP, le leadership est l’une des premières choses dont vous devez parler. »

Gallo a ensuite développé ce qui fait de Paul un si grand leader:

«Il est intelligent, il connaît le jeu. Il sait parler à chacun d’entre nous. Il sait gérer le rythme du jeu. Outre le fait qu’il est un grand talent, un talent incroyable, tout cela fait de lui un grand leader. “

Certes, Gallinari n’était pas à Oklahoma City pendant les années Westbrook. Mais c’est un vétéran de 11 ans. Il a fait le tour de la ligue avec les Knicks, Nuggets et Clippers avant d’atterrir en OKC. Il a donc beaucoup vu et joué avec beaucoup de gars.

Schroder et Gallinari ne sont pas les seuls à parler du leadership de Paul.

Scottie Pippen en a parlé dans un récent épisode de The Jump, citant le leadership de Paul comme la principale raison pour laquelle Oklahoma City a dépassé les attentes cette saison et pourquoi il pense que l’équipe Thunder de cette année est meilleure que l’équipe 2018-19, malgré le départ de Sam Presti Westbrook et Paul George pendant l’intersaison.

