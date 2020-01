Ceci est l’un des clips de Mario Kart les plus cruels que vous n’aurez jamais vus.

Cela a eu lieu lors d’un bris d’égalité 1c1 dans une demi-finale, selon @Knives_x et elle a attendu le moment le plus cruel possible pour écoper son adversaire, qui est un enfant. Maintenant, il convient de noter que le gamin est extrêmement bon chez Mario Kart et avait même un rang plus élevé que Knives, mais toujours aussi.

J’accepterai d’être bombardé de bleu à tout moment.