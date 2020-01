Malgré la majorité de leur temps ensemble sur le terrain avant la pré-saison, la connexion sur le terrain de Zion Williamson et Lonzo Ball a été évidente cette saison. Les deux sont des combinaisons naturelles sur le terrain et ont connu du succès même en peu de temps ensemble sur le terrain pendant la saison régulière.

Après le match de vendredi, Williamson a parlé aux journalistes de sa chimie avec Ball.

“C’est super de jouer avec un gars comme ça. Je peux couper le ballon et parfois casser le jeu, mais je sais qu’il va me voir et me trouver. Je pense que cela ouvre vraiment beaucoup le jeu pour moi. »

Lors de ses deux derniers matchs, Williamson et Ball ont partagé le terrain 25 minutes ensemble. Seuls Williamson et Jrue Holiday ont été ensemble sur le terrain plus à 30 minutes.

Dans ces 25 minutes, les pélicans ont une cote nette de 24,1 avec une cote offensive de 135,8. Ce nombre est soutenu par l’explosion du quatrième trimestre de Williamson lors de ses débuts contre les Spurs, qui est la nature de petits échantillons.

Mais les deux ont montré une chimie naturelle ensemble et figurent comme deux des pierres angulaires des Pélicans qui vont de l’avant.

.