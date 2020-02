«C’est un beau moment, même en perte»

LeBron James continue d’embrasser le moment, même au milieu de la tragédie, alors qu’il faisait son arrivée au NBA All-Star Weekend à Chicago. Ce week-end sera une célébration du jeu et aussi une célébration et un deuil de Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes décédées dans un accident d’hélicoptère il y a près de trois semaines. LeBron James a été interrogé sur ce que c’était que d’être ici pour All-Star, pour sa 16e apparition, et il a dit que même au milieu de la tragédie, être à Chicago pour la célébration du jeu est toujours un beau privilège. James passera au n ° 2 dans le match des étoiles une fois le coup d’envoi de dimanche.

James a été le principal électeur de votes pour la troisième saison consécutive cette année et il cherche sa troisième victoire consécutive au match des étoiles pour l’équipe LeBron, qui n’a jamais perdu sous le format des étoiles sans conférence. Il sera intéressant de voir comment le week-end des étoiles de LeBron se déroule, tout comme il continue d’être un porte-parole de la ligue pendant une période de deuil sans précédent dans le jeu.

