Anciens phéniciens de lycée R.J. Hampton et LaMelo Ball ont contribué à montrer la voie en ce qui concerne les perspectives de contournement du basketball universitaire et de jouer professionnellement à l’étranger.

Bien sûr, les deux joueurs ont chacun passé la saison 2019-20 à l’étranger en Australie en jouant dans la Ligue nationale de basket-ball. Le premier match entre Hampton et Ball a été regardé par plus de deux millions de personnes aux États-Unis, le match le plus regardé de l’histoire de la NBL.

Hampton a récemment sauté sur le podcast «Certified Buckets» avec Chiney Ogwumike, Nick Young et Sarunas Jackson et a discuté de jouer contre Ball en NBL cette saison.

“J’ai dit aux gens à la maison quand ils ont demandé:” Comment ça se jouait contre “Melo?” Je me dis: “C’est un talent spécial. Je veux dire vraiment spécial », a déclaré Hampton. «Bien sûr, quiconque peut même participer au choix de loterie projeté par la NBA, ce sont des talents spéciaux, mais je vois ce que tout le monde dit de lui parce que j’ai joué de première main contre lui. … Vous pouvez simplement dire qu’il a une très bonne idée du jeu. Vous pouvez voir qu’il a été dans l’arrière-cour en train de jouer avec ses frères. Vous pouvez le dire. “

Lors du premier affrontement entre les deux joueurs, Hampton a mené les Breakers de Nouvelle-Zélande à une victoire éclatante avec huit points, six rebonds, trois passes décisives, deux blocs et un vol. De l’autre côté, Ball a terminé avec 10 points, sept rebonds, quatre passes et deux interceptions avec les Hawks d’Illawarra.

Ball a été nommé recrue de l’année de la NBL après une moyenne de 17 points, 7,5 rebonds, sept aides et 1,7 interception en 12 matchs avec les Hawks. Les deux joueurs ont vu leur saison écourtée en raison d’une blessure, mais tous les deux seraient en bonne santé maintenant et se prépareraient au repêchage de la NBA.

Il est prévu que Hampton soit sélectionné 12ème lors du dernier repêchage et ballon simulé de la NBA Rookie Wire 2020, n ° 3 et parmi les joueurs de la conversation, le premier choix.

