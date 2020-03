“C’était comme Jésus” – Stephen Curry est de retour, tout comme l’espoir – The Athletic

Andrew Wiggins venait de clouer dos à dos 3 points de chaque coin et, après un roulement à Toronto, Stephen Curry sondait la défense pour un autre morceau. Il a poussé le rythme, est entré dans la peinture et l’a expulsé. Il l’a récupéré et a conduit à nouveau. Sa passe de rebond sans regard a mis Eric Paschall en difficulté, mais il a été victime d’une faute sur le chemin. Avec 9:39 à faire au quatrième quart, les Warriors étaient en position de prendre les devants. Soudain, Chase Center était rempli d’une ambiance qu’il n’avait pas encore hébergée: l’espoir.

Tout était centré sur le n ° 30. Il se dirigea vers le demi-terrain alors que Paschall était prêt pour ses lancers francs. Curry a à plusieurs reprises renoncé à son bras droit vers le haut, demandant à la foule à guichets fermés de se hâter, donnant aux fans la permission d’embrasser ce sentiment nouveau en train de percoler. Espérer. Soudain, à sa demande, l’arène entière s’est levée et a applaudi. C’était une ovation debout entraînante, exécutée au hasard pendant l’espace mort avant un lancer franc, orchestrée par les Warriors …

.