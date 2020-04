“C’était fini” une fois que Magic a perdu le match 1

Dans une conversation virtuelle accompagnant une projection sur Facebook du documentaire «Clutch City», l’ancien swingman des Houston Rockets, Mario Elie, a déclaré qu’il savait que le deuxième championnat de l’équipe était sûr après qu’Orlando ait abandonné le premier match de la finale de la NBA 1995 à domicile.

“Une fois que nous avons gagné ce premier match à Orlando, c’était fini”, a écrit Elie dans la section commentaires en regardant la vidéo samedi soir.

Ce match 1 était particulièrement traumatisant, d’un point de vue magique. Ils ont mené avec 20 points d’avance et trois points dans les 10 dernières secondes du match.

Mais le gardien Nick Anderson a raté quatre lancers francs consécutifs, alors que même effectuer l’un d’eux aurait probablement mis le jeu de côté. Le gardien des Rockets, Kenny Smith, a frappé un improbable 3 points avec un peu plus d’une seconde en temps réglementaire pour égaler, et Houston a gagné en prolongation lors d’une pointe dans la dernière seconde par le MVP Hakeem Olajuwon, finaliste de la NBA Finals.

De là, Orlando n’a plus jamais été le même. Ils ont traîné de 22 points à la mi-temps dans un match à domicile 2 et ils ont perdu deux des trois matchs suivants à deux chiffres dans ce qui est devenu un balayage des Rockets.

Les effets de l’effondrement du premier match d’Orlando se sont également maintenus bien après cette série. Le pourcentage de lancers francs d’Anderson, qui était de 69,6% au cours des six premières saisons de sa carrière dans la NBA (jusqu’en 1994-1995), a plongé à 60,5% au cours de ses sept dernières saisons, dont un creux de 40,4% en 1996-1997.

Et un peu plus d’un an après les finales de 1995, le centre des étoiles et le futur MVP Shaquille O’Neal ont quitté le Magic pour rejoindre les Lakers en libre.

Il est impossible de savoir avec certitude comment les choses auraient pu se passer si le Magic avait tenu le coup pour remporter le premier match.

