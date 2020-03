Changements possibles de format de compétition NBA en raison du coronavirus

Un formidable exercice d’ingénierie est ce que le NBA dans les prochaines semaines en raison de la crise de coronavirus. Les dommages économiques qui pourraient survenir si la saison n’est pas terminée sont énormes, donc la première priorité du commissaire est d’avoir un champion. Avec un œil sur la communauté scientifique et ses prédictions sur le comportement du virus, la direction travaille avec un désir évident: finir quoi que ce soit. Ce ne sera pas facile de le faire dans les mêmes circonstances que si rien ne s’était passé puisque beaucoup de choses seraient remises en question et seraient grandement modifiées la saison suivante.

Il y a quelques jours à peine, nous avons fait écho à la prévision de reprendre la saison à la mi-juin, ce qui entraînerait la fin de la saison en août et devrait reporter le début du prochain cours à Noël. Ce n’est pas un scénario idéal, donc la NBA est prête à renoncer à des sommes financières importantes dérivées du différend des matchs de la saison régulière et même éliminatoires, afin de raccourcir le calendrier et qu’aucun événement imprévu ne détruise ces prévisions. Ils sont entre Match de 16 et 18 ans pour terminer la saison régulière C’est pourquoi il ne serait pas déraisonnable de penser à le raccourcir, avec même des voix qui choisissent de le terminer et de ne jouer que les playoffs.

17/03/2020 08:03



Pour que cela se produise, la situation devrait être très limitée et, éventuellement, cela impliquerait de réduire la charge des parties dans ces pays. éliminatoires. Jouer le meilleur des cinq matchs du premier tour est considéré comme acquis, et cette décision pourrait être étendue aux demi-finales. Tenant pour acquis que tout dépend de la situation sanitaire aux États-Unis et de l’évolution du coronavirus, il est clair que la NBA ne fera pas trembler le pouls lorsqu’elle prendra des décisions de ce type, même si elle entraîne de graves pertes économiques, C’est un halo d’espoir pour tous les fans.

18/03/2020 08:03

La ligue veut s’assurer qu’elle peut faire face aux garanties aussi longtemps que nécessaire en raison de la crise des coronavirus

