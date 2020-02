Chaque fois que Jimmy Garoppolo ratait un George Kittle ouvert dans le Super Bowl 54

Lorsque les 49ers ont suivi les Chiefs, 24-20, avec 2:50 à jouer dans le Super Bowl 54, j’ai fait une blague sur Twitter. “Il est temps pour les 49ers de lancer le ballon à George Kittle 12 fois de suite.”

Eh bien, à moitié blague. La bonne année 2019 de Jimmy Garoppolo est due, en partie, à la partie serrée qui a décroché sa deuxième saison consécutive de 1000 verges. Kittle a mené San Francisco dans les buts, les réceptions et les verges de réception en saison régulière par une large marge malgré deux matchs manqués en raison d’une blessure. Son gain de 54 verges en quatrième place contre les Saints a été le catalyseur d’une victoire de 48-46 à la Nouvelle-Orléans qui a finalement décidé de l’avantage du terrain dans la NFC.

Mais dans le dernier match de la saison, l’influence de Kittle était limitée. Il a terminé le Super Bowl avec seulement quatre captures et 36 verges. Il n’a eu qu’une prise sur une cible dans ce qui aurait pu être le coup sûr de San Francisco à la fin du quatrième trimestre.

Son plus grand jeu du jeu ne comptait même pas; il a été rappelé grâce à un appel d’interférence de passe offensif douteux.

Cela n’aurait pas dû être le cas. Alors que les Chiefs accordaient une attention particulière au 49ers All-Pro, il y avait plusieurs occasions où une passe à Kittle aurait changé la trajectoire du quatrième trimestre.

Kittle a trouvé des trous dans la défense des Chiefs tard – mais Garoppolo n’a pas pu le trouver

L’émergence de Kittle en tant que l’un des meilleurs joueurs de la ligue dépend de sa capacité à créer de l’espace pour de gros gains après la capture. Lors de sa percée en 2018, il avait en moyenne un peu moins de 10 mètres par prise. En 2019, il avait en moyenne 12,4 verges par prise en 2019 – 5,8 dans les airs et 7,4 par la suite – tandis que 58,9% de ses verges en saison régulière sont survenues après avoir sécurisé le ballon.

C’est quelque chose que vous vous attendez à voir dans le Super Bowl avec un éventail de traînées, de sorties et de routes de boucles. Au lieu de cela, l’alchimie entre le quart-arrière et sa cible principale était éteinte toute la soirée. C’était évident vers la fin du premier entraînement des Niners du troisième quart-temps.

Avec San Francisco face à la troisième place et à la cinquième place, Garoppolo a blanchi son extrémité serrée ouverte au-delà des bâtons pour vérifier jusqu’au tailback Tevin Coleman pour un gain de 3 yards:

Plutôt que de tenter le coup en quatrième et deuxième, l’entraîneur-chef Kyle Shanahan s’est contenté d’un but sur le terrain – créant une petite pièce supplémentaire pour le retour de Kansas City qui a suivi. Cela aurait été un point discutable si Garoppolo avait vu l’extrémité courte de 250 livres qu’il avait ciblée près de huit fois par match.

Il s’est avéré que ce n’était pas aberrant pour les Niners. Au lieu de cela, c’était un symptôme de la faille qui a fait dérailler leurs espoirs de retour.

Garoppolo a raté Kittle sur pas moins de trois matchs essentiels du quatrième trimestre

Le dernier quart-temps a commencé du bon pied. La première passe de Garoppolo au quatrième quart était une fléchette hors cible capturée par un Kittle glissant sur 12 yards. Ce serait sa plus longue prise de la nuit. Le deuxième et le 9, puis le troisième et le 14, il était un bloqueur de passes replié dans la poche afin d’éliminer les blitzers.

Cela n’a pas fonctionné au troisième tiers, et Garoppolo a été rincé à sa droite avant de se précipiter sur quelques mètres inutiles. Dans deux situations de dépassement claires, les 49ers avaient choisi de faire de leur cible n ° 1 un bloqueur supplémentaire. C’était un signe des choses à venir.

San Francisco a botté le ballon, a renoncé à un touché de 83 verges et a récupéré le ballon avec 6:13 à jouer et une avance de 20-17. Ce lecteur ne durerait que trois jeux avant un autre botté de dégagement. Il a également vu une passe infaillible pour Kittle se faire écraser sur la ligne par Chris Jones:

C’était une bonne idée que Garoppolo aurait dû réessayer au troisième rang. Pour le deuxième jeu consécutif, il avait son extrémité serrée ouverte au milieu du terrain. Mais au lieu de frapper Kittle, le quart-arrière a été secoué par la pression et a tiré une passe inatteignable en direction de Kendrick Bourne.

voici Jimmy Garoppolo manquant un George Kittle ouvert en troisième et -5 au quatrième quart, juste pour lancer le ballon à un gars à 5 mètres de Kittle pic.twitter.com/8ib3alZs4f

– Christian D’Andrea (@TrainIsland) 4 février 2020

Cela a nécessité un retour en force à une infraction des chefs enflammée. Au moment où Garoppolo a récupéré le ballon, ses Niners traînaient, 24-20, dans le Super Bowl avec 2:44 à jouer.

La bonne nouvelle est que la route de San Francisco a commencé du bon pied. Raheem Mostert a gagné 17 yards au sol au premier essai. Deux autres jeux, dont un gain de huit mètres de Kittle, les ont menés au milieu de terrain avec 1:49 à jouer. Puis, dans ce qui serait les quatre revers les plus importants de son premier départ au Super Bowl, Garoppolo n’a pas regardé sa fin d’étoile une fois.

Cela avait du sens lors de la première descente, où les chefs l’avaient couvert au milieu du terrain avec une double couverture, et une passe à Deebo Samuel était écrasée à la ligne de mêlée.

Kittle avait un peu plus d’espace au deuxième essai, mais était toujours assombri par la sécurité Daniel Sorensen au milieu.

Garoppolo n’a même jamais regardé son chemin. Il a regardé Bourne du premier coup, jetant en double couverture et abandonnant presque une interception à Kendall Fuller. Troisième down a vu Kittle revenir dans le champ arrière pour les tâches de ramassage blitz alors que Shanahan a composé un gros tir dans le champ arrière. Garoppolo a sans doute fait la bonne lecture sur cette passe – Emmanuel Sanders a été ouvert par deux solides pas – mais n’a pas pu faire le bon lancer.

Cela a fait monter le quatrième, qui, ugh. En quatrième et -10 et avec le blitz des Chiefs affectant constamment le Niners QB – il n’a complété qu’une seule des neuf passes sous pression dimanche – Kittle est renvoyé au champ arrière pour bloquer une fois de plus.

Kansas City a apporté une ruée vers six hommes qui a immédiatement battu une ligne offensive gazeuse de 49ers. Avec les arrières défensifs prêts à défendre des routes de plus de 10 mètres, cela ne laissait personne au milieu du terrain pour s’accrocher au bout serré après avoir livré un bloc de jetons et filé vers la ligne de mêlée. Comme sa poche s’est effondrée, voici à quoi ressemblaient les options de Garoppolo:

Ouais. Kittle était le seul joueur qui était même ouvert à distance, car les trois évanouissements des Niners ont tous été avalés par les cinq arrières défensifs, le coordinateur défensif des Chiefs Steve Spagnuolo collé à la première ligne. Le bloc de puces de l’extrémité serrée avait laissé la ligne O de San Francisco et le tailback Raheem Mostert dans une situation de six contre six, mais même c’était trop à gérer. La pression signifiait que Garoppolo ne pouvait pas voir sa seule option viable, et maintenant nous ne saurons jamais si Kittle aurait pu gronder 10+ mètres alors que le secondaire de Kansas City converge sur lui lors de son dernier jeu significatif du Super Bowl 54.

Deux jeux plus tard, Damien Williams s’est libéré pour 38 verges et un touché pour sceller le match. Les Chiefs ont gagné, 31-20, malgré un retard de 20-10 au milieu du quatrième trimestre.

Les Niners ont peut-être été victimes du jeu nivelé de Patrick Mahomes au quatrième trimestre même si Garoppolo avait frappé toutes ses fenêtres ouvertes tard dans la compétition. Pourtant, l’homme de 137 millions de dollars de San Francisco avait un Kittle principalement ouvert disponible sur au moins quatre jeux différents à la fin du quatrième trimestre. Se connecter avec lui à tout moment aurait pu balancer l’équilibre du jeu. Dans les moments où son équipe avait désespérément besoin de verges, la pression de Kansas City a empêché Garoppolo de même regarder son fidèle bout droit.

Les chefs méritent d’être félicités d’avoir trouvé un moyen de perturber cette connexion, même s’ils ont eu du mal à couvrir Kittle au milieu du terrain. Mais Garoppolo mérite d’être blâmé de ne pas avoir appuyé plus fort sur sa cible préférée au cours des trois plus importants entraînements de sa carrière.

Parfois, le football peut être aussi simple que «remettre le ballon à votre meilleur joueur». Les 49ers ne pouvaient pas faire cela dans le Super Bowl 54, même s’il avait trouvé des lacunes dans la couverture de Kansas City. C’est une grande raison pour laquelle ils ne pouvaient pas retenir les Chiefs pour leur premier championnat du monde en 25 ans.