Chaque jeu classique du NBA League Pass avec Nets

La NBA et Turner Sports tentent d’aider les fans de basket-ball coincés à la maison lors de la nouvelle épidémie de coronavirus – tout en aidant à promouvoir la distanciation sociale – en rendant le NBA League Pass gratuit pour tout le monde jusqu’au 22 avril.

Les fans ont maintenant des heures de basket à regarder, même si les matchs ne se poursuivent pas. Pour les fans des Brooklyn Nets, il y a pas mal de matchs sauvages de la saison 2019-2020 à revoir.

Il existe également un certain nombre de contenus classiques disponibles avec la promotion. Voici tous les jeux classiques – et un concours de slam dunk – qui mettent en vedette les joueurs des Nets ou des Nets individuels:

Filets contre Knicks le jour de Noël 1984

La performance de 60 points de Bernard King le jour de Noël 1984 est l’un de ces jeux que le basket-ball de New York n’oubliera jamais.

Cependant, même si King était efficace sur le terrain (19 pour 30) et à la ligne des lancers francs (22 pour 26), ses Knicks n’ont pas dépassé les Nets du New Jersey, qui étaient dirigés par Michael Ray Richardson, Mike Gminski et Buck Williams ce jour-là.

1 2 3 4… 5.