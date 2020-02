Des parties du processus de réadaptation de Kevin Durant ont été taquinées tout au long de la saison lors de la disponibilité des médias au Brooklyn Nets practice. Le dernier échantillon était Durant courant avec un ballon de football à la main, puis jetant un missile sur le membre du personnel avec lequel il travaillait.

Étant donné que la blessure de Durant était un Achille rompu, le voir courir était un gros problème. Cette blessure n’est jamais facile à récupérer, surtout pour les athlètes.

Au cours de sa conversation avec Matt Barnes et Stephen Jackson sur “All The Smoke” de Showtime, Durant a déclaré qu’il progressait et “en commençant par des trucs de basket-ball”, mais le processus n’a pas été facile:

Je travaille, mec, chaque jour je travaille. Et, vous savez, je me rapproche de plus en plus de moi-même autant que possible. C’est une blessure au cul, mec. C’est frustrant. Chaque jour, je fais juste le petit. Je voudrais juste que les prises ne soient pas interdites, juste aller cerceau. Mais tu dois te préparer. Échauffez-vous à l’échauffement pour vous préparer pour la prochaine chose. Pour moi, en tant que personne qui ne comprend pas la patience en la matière, c’est difficile.

Durant a également ajouté que «c’était stressant» de s’éloigner du match en raison de son rythme.

J’avais l’impression d’avoir atteint le statut de Temple de la renommée au début de ma carrière et je voulais juste continuer à y ajouter.

On dirait que Durant est prêt à faire des dégâts quand il aura enfin la chance de prendre la parole pour les Brooklyn Nets.

