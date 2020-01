Chaque quart-arrière partant du Super Bowl de l’histoire de la NFL, classé

En 2020, 61 quarts différents avaient commencé 53 Super Bowls différents. Au Super Bowl 54, nous aurons deux débutantes dans le grand jeu essayant de ramener leurs franchises légendaires à la gloire.

Les Chiefs de Patrick Mahomes affronteront les 49ers de Jimmy Garoppolo à Miami, un match qui donnera à San Francisco son premier titre dans la NFL depuis 1995 ou à Kansas City son premier en 50 années bénies. Le gagnant gravera son nom dans la salle des immortels, rejoignant des légendes comme Terry Bradshaw, Joe Namath et, euh, Trent Dilfer. Le perdant creusera un puits de motivation sans fond pour alimenter son feu compétitif du 2 février 2020 jusqu’à sa retraite.

Mahomes et Garoppolo rejoindront un groupe de quarts qui vont de l’élite à Rex Grossman. Leurs performances varient de terriblement historiques à énormément de succès – et maintenant nous allons les classer.

Mettre de l’ordre dans les 63 quarts a été une tâche ardue. Le succès du Super Bowl est venu avant tout, avec des victoires ajoutant de la gravité supplémentaire à une ligne de statistiques réussie. Ce n’est pas un classement direct de chaque quart-arrière qui a déjà joué dans un Super Bowl – c’est un classement des performances et de la fiabilité de tous ces joueurs.

Commençons par le bas, avec l’architecte de l’un des jeux de championnat les moins excitants jamais joué.

Dead effin ‘last

63. Tony Eason, Patriots, Super Bowl XX

Eason a effectué zéro de six passes, a été limogé trois fois et a tâté une fois. Il était responsable de -3 points Patriot. Steve Grogan est venu en relève et a lancé le seul touché de la Nouvelle-Angleterre dans un éclatement de 46-10.

L’oubliable et sans intérêt

62. Craig Morton, Cowboys de Dallas, Super Bowl V ET Denver Broncos, Super Bowl XII

61. Billy Kilmer, Washington, Super Bowl VII

60. Kerry Collins, Giants de New York, Super Bowl XXXV

59. Earl Morrall, Colt de Baltimore, Super Bowl III

Morton a complété 16 passes en 41 tentatives sur deux Super Bowls différents, lançant sept (SEPT!) Interceptions dans le processus). Kilmer était si mauvais que le seul jeu de passes avec lequel Washington a trouvé la zone de but était le produit de Garo Yepremian lui-même en 1973.

Collins a ajouté un volume supplémentaire de livres à la légende de la défense de Baltimore avec une performance de quatre interceptions dans une défaite. Le score de Morrall contre les outsiders Jets était de 9,3, et il était si mauvais qu’un Johnny Unitas de 35 ans a dû essayer de sauver des choses (ce qu’il n’a pas fait).

58. David Woodley, Dolphins de Miami, Super Bowl XVII

57. Joe Kapp, Vikings du Minnesota, Super Bowl IV

56. Ron Jaworski, Eagles de Philadelphie, Super Bowl XV

55. Chris Chandler, Falcons d’Atlanta, Super Bowl XXXIII

54. Boomer Esiason, Bengals de Cincinnati, Super Bowl XXIII

53. Neil O’Donnell, Steelers de Pittsburgh, Super Bowl XXX

Woodley est le premier gars sur la liste à avoir lancé pour un touché – l’une des quatre passes qu’il a complétées ce jour-là. Kapp a passé plus de temps dans la LCF que dans la NFL.

Jaworski est peut-être une légende de Philadelphie, mais il a réalisé moins de la moitié de ses passes et a lancé trois interceptions lors de sa seule apparition au Super Bowl. Chandler était si éminemment oubliable qu’il ne méritait même pas un texte de présentation dans le premier projet de ce classement. Esiason était terriblement inefficace contre les 49ers dans son seul et unique Super Bowl. Que dire de Neil O’Donnell qui n’a pas été dit à propos d’un bol de corn flakes?

52. Jared Goff, Rams de Los Angeles, Super Bowl 53

51. Rex Grossman, Chicago Bears, Super Bowl XLI

50. Cam Newton, Panthers de la Caroline, Super Bowl 50

49. Matt Hasselbeck, Seahawks de Seattle, Super Bowl XL

Goff a été absolument troublé lors de son premier grand match par la défense lourde des Blitz des Patriots. Les Indianapolis Colts sont à jamais redevables à Rex Grossman d’avoir offert à la franchise leur premier titre de Super Bowl dans l’État de l’Indiana. Newton a complété moins de 44% de ses passes et a forcé le monde à assister à une autre victoire du Peyton Manning Super Bowl. Humphries a fait l’impensable en plaçant les chargeurs maudits dans un Super Bowl, puis a eu besoin de 49 passes pour lancer 275 yards. Hasselbeck a reculé de 55 fois et a réussi à marquer exactement 10 points contre les Steelers.

48. Stan Humphries, San Diego Chargers, Super Bowl XXIX

47. Vince Ferragamo, Rams de Los Angeles, Super Bowl XIV

46. ​​Drew Bledsoe, Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Super Bowl XXXI

45. Rich Gannon, Oakland Raiders, Super Bowl XXXVII

Ferragamo avait un ratio TD: INT de 4: 7 en cinq départs avant le Super Bowl XIV, c’est donc un exploit qu’il n’en a lancé qu’un contre les Steelers. Bledsoe a lancé deux fois plus d’interceptions (12) que de touchés (six) dans sa carrière en séries éliminatoires. Les cinq revirements de Gannon contre Tampa Bay sont la raison pour laquelle Jon Gruden a pu commander un salaire de 100 millions de dollars sur 10 ans aux Raiders.

L’inessentiel mais utile

44. Donovan McNabb, Eagles de Philadelphie, Super Bowl XXXIX

43. Trent Dilfer, Ravens de Baltimore, Super Bowl XXXV

42. Brad Johnson, Buccaneers de Tampa Bay, Super Bowl XXXVII

41. Steve McNair, Titans du Tennessee, Super Bowl XXXIV

McNabb a lancé 357 verges et trois touchés … mais a également lancé trois interceptions et exécuté parfaitement le manque total de gestion de l’horloge d’Andy Reid pour aider les Patriots à remporter leur troisième Super Bowl en quatre ans.

Johnson a fait assez pour reculer calmement et regarder l’équipe d’Oakland de Gannon se tirer à plusieurs reprises le pied en 2003. Dilfer a mis en place une formidable ligne de statistiques de 1962 (12 sur 25, 153 yards, 1 touché), mais a quand même gagné grâce à Baltimore la défense. McNair a terminé un mètre avant une bosse jusqu’au niveau suivant grâce à Mike Jones (qui?):

40. Daryle Lamonica, Oakland Raiders, Super Bowl II

39. Jeff Hostetler, Giants de New York, Super Bowl XXV

Hostetler n’a jamais lancé de nombreux mètres, mais a tout de même remporté une tonne de matchs dans sa carrière, une tendance qui s’est poursuivie lorsqu’il a pris le relais de Phil Simms au Super Bowl XXV. Lamonica était un quart-arrière exceptionnel des années 1960 qui ne pouvait pas surmonter le premier mastodonte des Packers.

Nous verrons (Partie I)

38 (?). Jimmy Garoppolo, 49ers de San Francisco, Super Bowl 53

Garoppolo était un quart-arrière supérieur à la moyenne lors de sa première saison complète en tant que quart-arrière partant de la NFL en 2019. Il a lancé pour un rendement efficace de 8,4 verges par passe, se classant deuxième seulement devant Drew Brees en ce qui concerne le taux de réussite capturable (81,2%), et a enregistré un solide 102,3 passant.

Mais ses Niners ont largement réussi dans les séries éliminatoires de 2020 sans avoir besoin de beaucoup de lui derrière le centre. La course de San Francisco au match pour le titre a été définie par des courses capiteuses de joueurs comme Tevin Coleman et le détenteur du record des éliminatoires Raheem, le dieu Mostert. S’il joue à son potentiel, il peut rester près de la moitié supérieure de cette liste. S’il est son propre gardien typique des séries éliminatoires, il trouvera probablement sa place quelque part ici.

Les gars qui étaient meilleurs que les quart-arrière du début du Super Bowl, mais je ne vais pas les classer devant Hall of Famers parce que j’aime une boîte de réception propre et sans haine

Sur la base de performances pures, ces gars-là étaient pour la plupart statistiquement meilleurs que les quarts du niveau supérieur. Mais la combinaison des performances passées et de la comparaison des infractions de la NFL des années 60/70 au jeu des 30 dernières années rend difficile une comparaison directe. Ce sont les gars que vous aimeriez avoir à la tête de votre équipe – mais si vous aviez la possibilité de les remplacer par un Temple de la renommée comme Joe Namath ou Fran Tarkenton, vous ne diriez pas non.

37. Ken Anderson, Bengals de Cincinnati, Super Bowl XVI

36. Colin Kaepernick, 49ers de San Francisco, Super Bowl XLVII

35. Jim McMahon, Chicago Bears, Super Bowl XX

Anderson a représenté les trois touchés de Cincinnati contre les 49ers dans son seul Super Bowl; ce n’est pas de sa faute s’il a dû regarder une dynastie naissante. Kaepernick avait 364 verges au total et deux touchés et a presque gardé le monde d’un million de peluches sur le rachat de Ray Lewis, et pour cela, il devrait être félicité. McMahon a été formidable – 256 verges par la passe et deux touchés au sol – mais n’a vraiment pas eu à faire grand-chose contre l’ébullition purulente des Patriots dirigés par Tony Eason.

La vieille garde Hall of Famers qui est presque impossible à comparer aux passants modernes

34. Fran Tarkenton, Vikings du Minnesota, Super Bowls VIII, IX et XI

33. Johnny Unitas, Baltimore Colts, Super Bowl V

32. Joe Theismann, Washington, Super Bowls XVII et XVIII

31. Len Dawson, Chiefs de Kansas City, Super Bowls I et IV

30. Joe Namath, Jets de New York, Super Bowl III

29. Ken Stabler, Oakland Raiders, Super Bowl XI

28. Roger Staubach, Cowboys de Dallas, Super Bowls VI, X, XI et XIII

27. Bob Griese, Miami Dolphins, Super Bowls VI, VII et VIII

Le football a changé si radicalement qu’il est difficile de comparer les passants à faible volume d’antan aux infractions à propagation constante des deux dernières décennies. Affaire au point: Griese a lancé 41 passes au cours de trois Super Bowls. Tom Brady a lancé autant ou plus dans six Super Bowls différents.

Tarkenton a atteint trois Super Bowls et a lancé six interceptions et un seul touché. Unitas avait un taux d’achèvement de 42,4% et une note de passeur de 34,7 dans le grand match. Les deux apparitions de Theismann au Super Bowl ont vu Washington exécuter le ballon 94 fois et le lancer seulement 58 fois – et l’un de ces matchs a été une défaite.

Dawson a lancé 17 passes pour remporter le Super Bowl IV. Namath a trouvé la zone d’arrivée zéro fois pour contrarier les Colts. Stabler était le quart-arrière parfait de John Madden. Staubach a été très efficace et solide en tant que coureur – il a en moyenne 4,9 verges par course – tout en allant 2-2 en tant que partant dans le match pour le titre de la NFL.

Tous ces gars étaient géniaux, mais il est toujours juste de se demander comment ils se seraient débrouillés dans une ligue où les passes étaient plus importantes (et c’était beaucoup plus facile pour les quarts).

Le Temple de la renommée plus moderne qui a déçu

26. Jim Kelly, Buffalo Bills, Super Bowls 25-28

25. Dan Marino, Miami Dolphins, Super Bowl XIX

24. John Elway, Denver Broncos, Super Bowls XXI, XXII, XXIV, XXXII et XXXIII

Kelly est monté quatre fois au sommet de la montagne et n’a planté son drapeau sur aucun de ces voyages; sa cote de passeur du Super Bowl est un robuste 56,9. Marino a lancé pour un record alors de 318 verges … mais cela a été aidé, en partie, par le fait que ses dauphins traînaient à deux chiffres tout au long de la seconde moitié.

Personne dans la NFL n’a peut-être été mieux à réécrire son propre récit que John Elway. Quand vous pensez à lui dans le Super Bowl, vous pensez à un vieil homme qui tourne comme une lame d’hélicoptère en route vers le premier titre de la NFL des Broncos.

En réalité, il était assez décevant dans le grand match; trois passes de touché, huit interceptions et deux matchs (sur cinq) où il a lancé pour moins de 125 verges.

Mais bon, il a toujours deux bagues, ce qui est plus que la plupart des quarts-arrière.

Le non-Hall of Famers qui a explosé

23. Mark Rypien, Washington, Super Bowl XXVI

22. Jake Delhomme, Panthers de la Caroline, Super Bowl XXXVIII

21. Matt Ryan, Falcons d’Atlanta, Super Bowl 51

Les 292 verges par la passe de Rypien dans le Super Bowl XXVI étaient 115 de plus que sa moyenne par match en carrière. Delhomme a déchiqueté la défense des Patriots avec de gros jeux et est venu à un coup de pied d’un anneau d’Adam Vinatieri (tout comme un autre quart-arrière qui est en avance sur lui sur cette liste). Matt Ryan était presque parfait, même quand on lui demandait de lancer le ballon trop souvent alors qu’il était assis sur une avance de 28-3.

20. Joe Flacco, Baltimore Ravens, Super Bowl XLVII

19. Doug Williams, Washington, Super Bowl XXII

Flacco a découpé les 49ers si profondément qu’il est devenu un mème. Williams a incendié les Broncos avec quatre passes de touché et 11,7 yards immaculés par tentative, marquant ainsi l’histoire.

178 Nick Foles, Eagles de Philadelphie, Super Bowl 52

17. Jim Plunkett, Oakland Raiders, Super Bowls XV et XVIII

16. Phil Simms, Giants de New York, Super Bowl XXI

Les Foles sont devenus une légende de Philadelphie en étant une version plus prolifique de Hostetler (et en captant une passe de touché quatrième et but dans le Super Bowl dang).

Plunkett a changé de carrière après avoir échappé à la Nouvelle-Angleterre, enregistrant la deuxième meilleure note de passeur du Super Bowl de tous les temps (122,8) pour les joueurs avec plus d’un départ. Simms était presque parfait dans sa seule apparition dans le grand match, complétant 22 de ses 25 passes, lançant pour 268 verges et trois touchés, et même ajoutant une mêlée de 22 verges pour démoraliser complètement les Broncos.

Nous verrons (Partie II)

15 (?): Patrick Mahomes, Chiefs de Kansas City, Super Bowl 54

Mahomes a atteint le grand match lors de sa troisième saison en tant que pro et après deux saisons en tant que quart-arrière partant des Chiefs. Au cours de cette période, il a remporté un titre de joueur par excellence de la saison régulière, est passé 27-8 en tant que partant (y compris les séries éliminatoires) et a lancé 87 passes de touché en 35 départs. Ce sont tous des nombres de monstres, et la poursuite de ce jeu de calibre MVP pourrait lui valoir une place dans le top 15 – peut-être juste à côté d’un QB de même talent avec un Super Bowl sous son aile, Aaron Rodgers.

Le Temple de la renommée moderne (ou futur) qui était génial

14. Ben Roethlisberger, Steelers de Pittsburgh, Super Bowls XL, XLIII, XLV

Roethlisberger a deux anneaux de championnat, mais il a été plutôt affreux sous les lumières les plus brillantes; il n’a jamais joué un Super Bowl où il a eu plus de touchés que d’interceptions. D’après les statistiques du match pour le titre seul, il appartient au groupe «inessentiel», mais son entraînement gagnant de 78 verges dans les trois dernières minutes du Super Bowl XLIII prouve le contraire.

13. Russell Wilson, Seattle Seahawks, Super Bowls XLVIII et XLIX

Wilson serait un double champion du Super Bowl sans la seule interception qu’il ait jamais lancée dans le grand match. Son interception en ligne de but contre Malcolm Butler a scellé le quatrième championnat de la NFL en Nouvelle-Angleterre et a fait dérailler l’héritage naissant du quart-arrière de Seattle. Il a été essentiellement sans erreur en dehors d’une inclinaison sautée; il a une moyenne de 9,8 verges par passe en deux Super Bowls tout en exécutant près de 11 verges par course.

Il a également profité d’une défense écrasante et de la marche sur pieux de Marshawn Lynch, qui met sa performance sur une courbe. (Et oui, je comprends compte tenu de Wilson et, plus tard, du futur Hall of Famers d’Eli Manning est un tout autre débat. Je dis que Wilson est criminellement sous-estimé.)

12. Kurt Warner, Rams de St. Louis, Super Bowls XXXIV et XXXVI et Arizona Cardinals, Super Bowl XLIII

Warner a mené trois campagnes de scores différents dans le Super Bowl qui ont égalé le match ou donné à son équipe la tête dans les trois dernières minutes. Il n’a que 1-2 sur la grande scène grâce à l’héroïsme de Roethlisberger et Tom Brady.

11. Brett Favre, Green Bay Packers, Super Bowls XXXI et XXXII

Favre est resté la personnification d’un quart-arrière d’action, même s’il a été battu pour les honneurs du MVP dans sa seule victoire au Super Bowl par un retourneur de coups de pied. Cependant, sa magie s’est épuisée contre Elway en 1998 – son chiffre d’affaires dans les bas du territoire des Broncos à 32 secondes de la fin a propulsé le pistolero vétéran qui l’a précédé à son premier titre dans la NFL.

10. Aaron Rodgers, Packers de Green Bay, Super Bowl XLV

Rodgers était carrément méchant avec les Steelers de Roethlisberger, lançant pour 304 yards et trois touchés car, pendant un instant fugitif, Mike McCarthy lui a permis d’atteindre le sommet de son potentiel.

9. Peyton Manning, Indianapolis Colts, Super Bowls XLI et XLIV, et Denver Broncos, Super Bowls XLVIII et 50

Manning a exceptionnellement bien joué pour amener ses équipes au Super Bowl. Il a ensuite établi une note de passage de 77,4 et un rapport de touché / interception de 3: 5. Ses deux victoires au titre étaient supérieures aux quarts n ° 49 et n ° 50 de cette liste. Aussi grand que Manning était, il n’y a pas une tonne de film du Super Bowl sur son film phare.

8. Drew Brees, New Orleans Saints, Super Bowl XLIV

Brees était la meilleure version de lui-même dans sa seule apparition au Super Bowl, complétant 82% de ses passes et anéantissant les espoirs de l’annonceur en retardant le deuxième championnat de Peyton Manning dans la NFL.

7. Steve Young, 49ers de San Francisco, Super Bowl XXIX

Young a remporté trois Super Bowls mais n’en a commencé qu’un – et quel début ce fut. Il a saupoudré les Chargers pour un record de six touchés, accumulant 374 verges au total dans le processus. Si ce n’est pas pendant cinq ans comme sous-étude de Joe Montana, il pourrait avoir un argument solide pour passer au premier niveau.

6. Eli Manning, Giants de New York, Super Bowls XLII et XLVI

Manning est à peine plus de .500 en tant que quart-arrière partant de la NFL en saison régulière, mais quelque chose de fou se produit lorsque vous le jumelez avec une passe de passe dominante en séries éliminatoires. Il a une fiche de 8-4 en séries éliminatoires, avec deux de ces victoires sur Tom Brady et les Patriots avec le trophée Vince Lombardi en jeu. Sa cote de passeur en carrière est de 84,1 – dans le Super Bowl, c’est 96,2.

La chèvre. arguments

5. Troy Aikman, Cowboys de Dallas, Super Bowls XXVII, XXVIII et XXX

Le premier Super Bowl d’Aikman a été son meilleur, une performance de quatre touchés qui a ruiné les espoirs de Buffalo de remporter une séquence de deux matchs perdants. Il était pire en 1994 et battait toujours les Bills par 17. En fait, Aikman a été la source de certains des Super Bowls les moins dramatiques de l’histoire de la NFL; aucun de ses trois départs n’a été décidé par des chiffres uniques.

4. Bart Starr, Packers de Green Bay, Super Bowls I, II

3. Terry Bradshaw, Pittsburgh Steelers, Super Bowls IX, X, XIII, XIV

Les 452 yards de Starr sur deux Super Bowls font de lui le passeur le plus prolifique du début du Super Bowl. Bradshaw est allé 4-0 dans les Super Bowls et sa cote de 112,8 ne se classe que derrière Joe Montana sur la liste des quarts qui ont joué dans plus de deux Super Bowls. Ces gars étaient légitimement grands quelle que soit l’époque.

2. Tom Brady, New England Patriots, Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLII, XLVI, XLIX, 51, 52, 53

Tom Brady dans le Super Bowl:

6-3

315 mètres par match

Rapport TD: INT 18: 6

Taux d’achèvement de 65,3%

7,2 yards par passe

0 touché précipité

95,6 note passant

Ce sont de très bons chiffres! Mais, Brady était assez inférieur au Super Bowl 53, même s’il est reparti avec une victoire. Il a lancé une terrible interception lors de sa première passe de la nuit, n’a pas réussi à trouver la zone des buts et a effectué des passes à seulement cinq joueurs lors de sa neuvième apparition au Super Bowl.

Mais reste. Neuf super bols. Six victoires. Et il a lancé 67 verges sur ce qui s’est avéré être le quatrième quart-temps de son équipe. Brady reste au n ° 2.

1. Joe Montana, 49ers de San Francisco, Super Bowls XVI, XIX, XXIII, XXIV

Joe Montana dans le Super Bowl:

4-0

286 verges par match

Rapport TD: INT 11: 0

Taux d’achèvement de 68%

9.4 yards par passe

2 touchés

127.8 note de passeur

Un sixième ring de championnat pourrait faire de Brady le meilleur quart-arrière du grand jeu, mais il est difficile d’imaginer un quart-arrière – n’importe quel quart-arrière – avec un meilleur record du Super Bowl que Montana, qui était parfait sous les lumières les plus brillantes. Brady a la plus forte histoire de retours – il a dirigé cinq différents disques gagnants du quatrième trimestre – mais le Montana est, bien, sans défaut.

Brady est génial, et il détiendra probablement le record de la plupart des championnats de la NFL de tout quart-arrière pendant très, très longtemps. Mais si vous avez besoin d’un homme pour participer au Super Bowl, l’histoire suggère que le Montana était le pari le plus sûr.