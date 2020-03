Chaque signature et échange de l’agent libre de la NFL en 2020, classés

Le début de la NFL free agency se déroule comme prévu. Malgré le monde du sport bouleversé par la pandémie de coronavirus en cours, la nouvelle année de ligue commencera toujours le 18 mars, quelques jours après l’adoption d’une nouvelle convention collective.

Cependant, la falsification légale de la ligue commence le 16 mars. Cela signifie que les nouvelles de l’agence gratuite sont déjà là.

Nous allons vous présenter toutes les offres importantes de la ligue, y compris les échanges et les signatures d’agent libre. Nous mettrons à jour cette liste avec les notes à mesure que nous progressons pendant l’intersaison. Les derniers mouvements seront les premiers. Vous pouvez également consulter nos 100 meilleurs agents gratuits et savoir où ils atterrissent tous.

Signe des Broncos: OG Graham Glasgow

Denver risque de perdre des bloqueurs ce printemps alors que Ronald Leary et Connor McGovern se dirigent vers l’agence libre. La signature de Glasgow pour quatre ans et 44 millions de dollars (30 millions de dollars garantis) aideront à compenser ces pertes et à maintenir les Broncos forts au milieu de leur ligne. Glasgow est un joueur de ligne jeune et polyvalent qui est utile à la fois dans les jeux de passes et de passes, et il devrait aider à garder le maillot de deuxième année de QB Drew Lock propre.

Grade à court terme: B

Grade à long terme: B

Browns signe: QB Case Keenum

Cleveland décroche une sauvegarde de grande valeur qui peut entrer dans un rôle de départ si quelque chose arrivait à Baker Mayfield dans le cadre d’un contrat de 18 millions de dollars sur trois ans. Plus important encore, cette décision le réunit avec l’entraîneur-chef Kevin Stefanski, qui était l’entraîneur des quarts du Minnesota pour la saison 2017 de Keenum à Minneapolis. Il y a beaucoup de potentiel ici, ce qui justifie pourquoi le compagnon aux gros bras a obtenu 150% de plus que Brian Hoyer pour soutenir Jacoby Brissett.

Mais oui, c’est beaucoup d’argent pour une sauvegarde.

Grade à court terme: B +

Grade à long terme: B-

Signe des Browns: OT Jack Conklin

Cleveland a poursuivi sa refonte en ajoutant l’un des meilleurs joueurs de ligne offensive sur le marché et en répondant à l’un de ses plus grands besoins en 2020. La régression de Baker Mayfield a été facilitée, en partie, par le blocage de l’étamine à l’avant. Conklin n’a pas été à la hauteur de la forme All-Pro qu’il a montrée en tant que recrue en 2016, mais il est toujours une présence de pointe fiable qui n’a raté que 1,6% de ses blocs au cours d’une carrière de quatre ans.

Cependant, il ne s’est pas déplacé vers le nord à bon marché. Il a coûté aux Browns 42 millions de dollars pour obtenir ses services sur trois saisons, dont 30 millions de dollars garantis. Le repêchage de cette année est riche en plaqués offensifs athlétiques, et il est possible que Cleveland ait trouvé une option plus jeune et moins chère en avril. Dans ce cas, les Browns misent sur les performances passées comme signe de succès futur au lieu de jouer avec leurs choix de repêchage.

Grade à court terme: UNE-

Grade à long terme: B

Commerce des 49ers: DL DeForest Buckner

Commerce de poulains: choix de première ronde en 2020 (13e au total)

San Francisco a sans doute échangé son meilleur défenseur quelques instants après avoir re-signé Armstead. Heureusement, le directeur général John Lynch a obtenu un bon retour pour ses services. Indianapolis, qui s’est classé 16e dans la NFL en taux de sacs à l’automne dernier, a envoyé le 13e choix au total vers l’ouest pour le porte-bonheur dynamique.

C’est une décision qui peut affaiblir la défense du titre NFC des 49ers, mais garantit également une compensation raisonnable pour un joueur qui pourrait avoir quitté en agence libre après 2020 de toute façon. Les Colts devront maintenant travailler sur une extension avec leur monteur de lignes intérieur. Les 49ers espéreront ajouter la pièce manquante d’une équipe du Super Bowl avec un premier choix de repêchage ce printemps.

Grade à court terme: 49ers B, Colts A-

Grade à long terme: 49ers A-, Colts B

49ers signe: DE Arik Armstead

Armstead a été à la hauteur de son premier pedigree en 2019, explosant pour 10 sacs pour les champions de la NFC après n’en avoir eu que neuf lors de ses quatre saisons précédentes dans la NFL. Cela a fait de lui l’un des meilleurs agents libres de 2020, et bien que son contrat de cinq ans valant jusqu’à 85 millions de dollars soit une grosse affaire, cela pourrait finir par être un paiement insuffisant pour un broyeur de laissez-passer capable de générer des sacs à deux chiffres. Trey Flowers a signé un accord similaire la saison dernière contre un plafond salarial inférieur de 10 millions de dollars à celui de cette année.

Pourquoi Armstead était-il relativement moins cher? Il doit prouver que 2019 n’était pas une valeur aberrante. Il a le talent pour le faire, mais tout type de régression pourrait faire de cet accord une erreur coûteuse pour le directeur général John Lynch.

Grade à court terme: UNE-

Grade à long terme: B

Signe des Browns: TE Austin Hooper

Cleveland a franchi la première étape importante du cycle d’agence libre en 2020 en donnant à Hooper All-Pro de l’argent pour l’aider à stabiliser son infraction. Les Browns ont fait de Hooper la partie la plus mal payée du match avec un contrat de 42 millions de dollars sur quatre ans avec 18,5 millions de dollars garantis. Cela rendra probablement l’ancien choix de premier tour David Njoku inutilisable – pour une équipe nécessiteuse comme les Patriots, peut-être? – et donner à Baker Mayfield une autre cible fiable aux côtés d’Odell Beckham Jr. et de Jarvis Landry alors qu’il tente de récupérer sa magie de recrue lors de sa première saison sous le nouvel entraîneur-chef Kevin Stefanski.

Grade à court terme: B +

Grade à long terme: B

Commerce des corbeaux: TE Hayden Hurst, choix de quatrième ronde en 2020

Commerce des faucons: choix de deuxième ronde en 2020, choix de cinquième ronde en 2020

Atlanta a perdu Austin Hooper contre les Browns lundi, puis a immédiatement répondu en envoyant un choix du jour 2 à Baltimore pour botter les pneus sur Hurst. L’ancien choix de première ronde a vu son rôle dans l’attaque des Ravens restreint par la montée du Pro Bowler Mark Andrews, mais était toujours une présence de confiance dans l’attaque de Lamar Jackson. Son taux de capture est passé de 56,5 pour cent à 76,9 lors de sa deuxième saison en championnat, et ses 8,95 yards par cible ont été les sixièmes meilleurs parmi les manches serrées qualifiées. Avec une récolte décevante de bouts serrés dans le repêchage de cette année, les Falcons ont décidé d’utiliser leur capital de repêchage – qui comprend un deuxième tour supplémentaire du métier de Mohamed Sanu l’automne dernier – sur Hurst à la place.

Grade à court terme: Ravens B-, Falcons B

Grade à long terme: Ravens B, Falcons B

Les boucaniers signent: LB Shaquil Barrett (franchise tag)

Barrett était le plus gros marché de 2019. Il a signé un contrat d’un an de 4 millions de dollars avec les Buccaneers après cinq saisons solides mais peu spectaculaires à Denver, puis a explosé pour obtenir les meilleurs sacs de 19,5 de la ligue lors de ses débuts à Tampa Bay. Cela l’a préparé pour une augmentation massive en 2020, et les Bucs ont livré une étiquette de franchise qui donne à Barrett le top-5 des secondeurs pour la saison prochaine tout en donnant à l’entraîneur-chef Bruce Arians l’opportunité de voir si sa saison de percée est durable. Si tel est le cas, attendez-vous à une prolongation à long terme qui réinitialisera le marché la prochaine intersaison.

Grade à court terme: UNE

Grade à long terme: B?

Emballeurs signent: LB Christian Kirksey

Blake Martinez est un agent libre (et sur le radar des Giants), donc les Packers ont choisi son remplaçant dans l’ancien Brown, très productif et souvent blessé. Kirksey a signé un accord de 13 millions de dollars sur deux ans avec 3 millions de dollars supplémentaires disponibles en primes de performance. Green Bay avait grandement besoin d’une présence de lutte contre la ligne de touche qui peut se rendre rapidement à la ligne de mêlée. Kirksey fournit cela … mais il n’a joué que 10 matchs au cours des deux dernières saisons en raison d’une blessure.

Il est en assez bonne santé pour convaincre le Pack qu’il vaut un investissement, mais il y a des problèmes qui se posent même s’il est à 100%. La capacité de couverture de Kirksey oscille énormément en fonction du match (il a accordé 10,9 yards par cible en 2018) et il n’apporte pas grand-chose en termes de précipitation de passes. Pourtant, si Green Bay a besoin d’un leader qui travaille dur pour montrer l’exemple au milieu du terrain, cela pourrait faire bien pire que Kirksey.

Grade à court terme: B-

Grade à long terme: C +

Commerce des Texans: WR DeAndre Hopkins, choix de quatrième ronde en 2021

Commerce des cardinaux: RB David Johnson, choix de deuxième ronde en 2020, choix de quatrième ronde en 2021

Hopkins continue de produire comme un des cinq meilleurs éliminateurs de la NFL, mais son contrat restant – trois ans et 39 millions de dollars (ish) l’a payé comme un gars du top 15. Cette valeur a été perdue pour les Texans, qui n’avaient aucun intérêt à travailler sur une extension avec Hopkins et l’ont expédié hors de la ville dans ce qui pourrait être une farce élaborée sur le quart-arrière Deshaun Watson. En échange, ils ont reçu un choix de deuxième ronde et le porteur de ballon David Johnson.

Johnson était un All-Pro en 2016 et a été payé comme un autre, ce qui signifie qu’il n’apportera à Houston que 3 millions de dollars d’allégement du plafond salarial en 2020 (et que les cardinaux n’auront pas beaucoup plus de salaire à prendre en acquérant Hopkins). Cependant, des blessures ont transformé le jeune homme de 28 ans en une coquille de son ancien moi. Il a en moyenne seulement 3,7 verges par course au cours des deux dernières saisons et a vu ses prises par match passer de 5,0 au cours de cette saison révolutionnaire de 16 à 3,0 au cours des années qui ont suivi.

Grade à court terme: Cardinaux A, Texans F

Grade à long terme: Cardinaux A-, Texans D

Les Patriotes re-signent: S Devin McCourty



McCourty a été une présence inestimable pour la Nouvelle-Angleterre au cours de ses 10 ans de carrière. La sécurité à distance vient de connaître l’une de ses meilleures saisons en tant que cheville ouvrière du meilleur secondaire de la NFL, marquant cinq interceptions et sept passes défensives tout en n’accordant qu’une cote de 41,7 passes lorsqu’il est ciblé.

Cela a suffi à convaincre les Patriots de renouer avec lui pendant deux ans et 23 millions de dollars. Bien que son jeu puisse chuter au cours de ses saisons de 33 et 34 ans, il est un élément important du Patriot Way ™ et apporte de la valeur au-delà de ce qu’il apporte à chaque jeu.

Grade à court terme: UNE-

Grade à long terme: B

Les Texans re-signent: CB Bradley Roby



Alors qu’une blessure aux ischio-jambiers le limitait à 10 matchs en 2019, Roby était toujours très efficace lorsqu’il était sur le terrain. Le joueur de 27 ans a décroché deux passes et a eu huit passes défensives, pour aller avec une cote de passage de 77,4 autorisée lorsqu’il est visé, un plus bas en carrière.

Le ramener était une décision intelligente pour les Texans, qui l’ont signé pour un contrat de 36 millions de dollars sur trois ans. Ils en ont besoin aussi, car le reste de leurs coins était un énorme handicap la saison dernière.

Grade à court terme: UNE

Grade à long terme: B +

Les Titans re-signent: QB Ryan Tannehill



Tannehill est allé 9-4 en tant que partant avec les Titans en 2019, amenant son équipe au match pour le titre de l’AFC et, en quelque sorte, en tête de la NFL en matière de classement des passants. Lui permettre de partir n’était pas une option.

MAIS! Les sept années précédentes de Tannehill à Miami l’ont décrit comme un quart-arrière à faible rendement et sujet aux blessures. La performance de la saison dernière est une énorme valeur aberrante – une année révolutionnaire à 31 ans?! – qu’il est juste d’être sceptique quant à savoir si le vétéran QB peut le faire à nouveau. Lui donner un contrat de quatre ans et 91 millions de dollars garantis est un sacré pari que Tannehill peut réintégrer dans sa pantoufle de verre. Le Tennessee aurait pu utiliser son étiquette de franchise pour le garder à Nashville en 2020 pour voir s’il pouvait reproduire sa magie 2019 à la place.

Grade à court terme: B +

Grade à long terme: C-

Commerce des jaguars: DE Calais Campbell

Commerce des corbeaux: choix de cinquième ronde en 2020

Le marché de Campbell était-il déprimé que l’offre des Ravens était la meilleure que Jacksonville pouvait faire? Bien que l’équipe préférée de Jason Mendoza ait eu raison d’obtenir quelque chose en retour d’un Campbell vieillissant – qui se dirigeait vers la dernière année de son contrat – il y a une chance qu’il aurait pu rapporter un retour plus important plus tard dans l’intersaison ou près de la date limite du commerce.

Quoi qu’il en soit, c’est beaucoup pour Baltimore, qui a répondu à un besoin majeur de passer des passes tout en ajoutant l’un des vétérans les plus respectés de la ligue. La prolongation de 27 millions de dollars sur deux ans que les Ravens ont donnée à Campbell peut ne pas fonctionner, mais ses performances en 2019 suggèrent qu’il reste beaucoup dans le réservoir, même au milieu de la trentaine.

Grade à court terme: Jaguars D +, Ravens A

Grade à long terme: Jaguars C, Ravens B +

Re-signature des colts: LT Anthony Castonzo



Castonzo est un solide tacle gauche qui ne manque que deux pour cent de ses blocs chaque année et commet rarement des pénalités. Ce n’est pas une signature sexy, mais il est vital – surtout si Indianapolis est sur le marché pour un nouveau quart de franchise cette intersaison ou la prochaine.

Grade à court terme: B +

Grade à long terme: B +

Commerce des jaguars: CB A.J. Bouye

Commerce des Broncos: choix de quatrième ronde en 2020

L’échange de Bouye à l’écart a permis aux Jaguars à court d’argent de plus de 11,4 millions de dollars dans l’espace et a décroché Jacksonville un choix de mi-tour en retour. Pour une équipe qui se reconstruit clairement, c’est une décision logique.

Pour les Broncos, Bouye représente un pont parfait avec le départ imminent de Chris Harris en libre agence. Ils obtiennent un démarreur de haut niveau qui est un technicien de son métier et qui a surtout prospéré en 2017 lorsque les Jaguars lui ont fourni une passe d’élite à l’avance. Une formation avec Von Miller, Bradley Chubb et Derek Wolfe a une chance de donner la même aide à Bouye. Bouye n’a aucune garantie d’argent et est sous contrat jusqu’en 2021.

Grade à court terme: Jaguars C-, Broncos B

Grade à long terme: Jaguars B-, Broncos C +

Commerce des chargeurs: LT Russell Okung

Commerce de panthères: G Trai Turner



Les Panthers ont échangé un jeune gardien qui a fait cinq Pro Bowls consécutifs. Les Chargers ont échangé un tacle vieillissant qui a raté 10 matchs la saison dernière. Les deux sont des démarreurs de ligne offensifs de haut niveau, mais le long terme est plus important que le court terme ici.

Bien que le tacle soit plus apprécié que le gardien, il est toujours difficile de dire que c’était une bonne décision pour les Panthers. Les Chargers, en revanche, doivent être améliorés sur toute leur ligne et viennent de décrocher un joueur qui devrait être formidable pour eux pendant plusieurs années.

Grade à court terme: Chargeurs A-, Panthers B-

Grade à long terme: Chargeurs A, Panthers D

Re-signature des projets de loi: LG Quinton Espagne



L’Espagne a signé un accord d’un an pour «prouver» la saison dernière et il a tenu ses promesses. Il était solide en protection dans l’attaque en évolution rapide de Buffalo avec Josh Allen sous le centre. Il est également retenu pour un montant raisonnable de 5 millions de dollars par saison au cours des trois prochaines années. C’est une bonne affaire pour un bon joueur.

Grade à court terme: B +

Grade à long terme: B +