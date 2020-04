Charles Barkley affirme que LeBron James ne voudrait rien avoir à faire avec Bad Boy Pistons

L’analyste de TNT, Charles Barkley, a pris un gros coup sur LeBron James dans le cadre du débat interminable sur GOAT entre la star des Los Angeles Lakers et Michael Jordan. En référence aux épreuves et aux tribulations de Jordan, comme le montrent les docuseries ESPN “The Last Dance”, Barkley a incité James à ne vouloir aucun membre des Bad Boy Pistons, qui administraient régulièrement Jordan avec une punition physique sévère:

“J’adore LeBron, mais je pense que la façon dont ils jouent le jeu aujourd’hui, il ne voulait pas faire partie de ces Bad Boy Pistons”, a déclaré Barkley lors d’une conversation Zoom avec l’entraîneur-chef du Kentucky John Calipari.

Charles Barkley a été formidable aujourd’hui comme toujours. Parle de son esprit mais toujours accessible et veut toujours aider les autres. Si vous avez raté l’épisode en direct, vous pouvez regarder sur https://t.co/4inTR2YL8y. Visitez https://t.co/EWniWUDYuS pour toutes les rediffusions et informations sur la façon dont vous pouvez aider! pic.twitter.com/wHCqu1hHFJ – John Calipari (@UKCoachCalipari) 27 avril 2020

Contrairement à Jordan, James avait déjà le corps d’un professionnel chevronné au moment où il est entré dans la ligue, bien que MJ ait ciselé au fil du temps afin de mieux résister aux coups physiques qu’il a pris. Pourtant, la nature flagrante des mauvais traitements infligés aux Bad Boys ne peut être surmontée qu’avec une force mentale d’élite.

La star des Lakers a fait tester sa ténacité mentale lors de plusieurs défaites en séries éliminatoires, dont plusieurs en finale de la NBA. Il a été testé au début de sa carrière pour son manque de capacité de tir sonore, et il se bat jusqu’à la ligne de faute jusqu’à ce jour en tant que tireur de lancers francs de qualité inférieure pour un joueur de niveau élite.

Barkley ne saute probablement pas à beaucoup de conclusions en disant cela, étant donné que James a une histoire d’argument avidement pour les appels – quelque chose qui ne se passerait pas bien pendant les années 80 et 90 «sans sang, sans faute».

Jordan a miraculeusement survécu au jeu physique constant et s’est fait un adversaire plus fort ainsi qu’un meilleur passeur pour finalement surmonter ces Pistons de Detroit lors des finales de la Conférence Est de 1991. Barkley n’a pas tort ici de penser que James n’aurait pas pu combattre ces mêmes Pistons comme Jordan l’a fait au sommet de sa carrière.