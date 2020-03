Charles Barkley annonce qu’il a été testé négatif pour le coronavirus

L’analyste de la NBA sur TNT, Charles Barkley, a annoncé lundi avoir testé négatif pour le nouveau coronavirus après avoir subi des tests le 12 mars, au lendemain de la décision de la NBA de suspendre la saison 2019-2020.

Via Richard Deitsch de The Athletic:

“J’ai reçu mes résultats de test COVID-19 ce matin et ils sont négatifs”, a déclaré Barkley dans un communiqué. Je tiens à remercier tout le monde d’avoir contacté et exprimé votre inquiétude et votre soutien. Vous êtes tous en sécurité et prenez les mesures nécessaires pour assurer votre bien-être. »

Bien que de nombreuses personnes aient eu du mal à faire un test, il est toujours choquant d’entendre cette annonce 11 jours après le premier test. La Cleveland Clinic a développé un test qui donne des résultats en seulement huit heures, tandis que d’autres en Corée du Sud ont également connu d’excellents résultats lors de tests dans des cabines à pression atmosphérique. C’était assez long délai d’exécution.

Barkley et le reste de la NBA sur le personnel de TNT sont souvent entrés en contact avec les joueurs pendant leur émission, que ce soit pendant l’émission “Inside The NBA” ou en post-production. C’est énormément de poignées de main, de câlins et de contacts étroits avant que la NBA ne juge trop dangereux de continuer à jouer – d’où la raison pour laquelle Barkley a subi des tests après qu’il ne se sentait pas bien.

Jusqu’à présent, huit équipes NBA ont subi des tests de coronavirus dans leur intégralité, et les joueurs ont été invités à rester isolés du public jusqu’à nouvel ordre. Les joueurs ont également été invités à rester sur leur marché d’origine, même s’ils ont également été autorisés à retourner dans leur ville natale, à condition qu’ils se trouvent aux États-Unis.