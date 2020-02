Charles Barkley appelle les Sixers les «Cleveland Browns de la NBA»

Il ne fait aucun doute que la saison 2019-20 a été frustrante et décevante pour les Philadelphia 76ers. Il y avait beaucoup de battage médiatique autour d’eux et ils sont assis à la graine 6 à l’Est et ils ont beaucoup de problèmes qui doivent être résolus.

Ce n’était pas le plan pour eux cette saison car il y avait beaucoup de battage médiatique autour d’eux et il y avait de grandes attentes d’être au sommet de l’Est et de remporter finalement un championnat. C’est ce qui se produit lorsque vous effectuez les mouvements qu’ils ont effectués pendant l’intersaison.

L’ancien grand des Sixers, Charles Barkley, qui a critiqué les Sixers dans le passé, est revenu sur eux jeudi avant leur affrontement avec les Milwaukee Bucks. Il les a appelés mentalement doux, comme Ben Simmons l’a fait après une défaite contre le Miami Heat, et il les a comparés aux Cleveland Browns de la NFL qui étaient également une équipe passionnée et ils n’ont pas répondu aux attentes.

Les Sixers sont assis à 31-20 de la saison car ils détiennent le meilleur record à domicile de la NBA à 22-2, mais ils sont assis à 9-18 sur la route car ils ont eu de graves difficultés sur la route. Ils doivent le comprendre alors que la saison se poursuit pour atteindre leurs attentes en championnat NBA.

