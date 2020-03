Charles Barkley a annoncé la réception des résultats des tests du coronavirus il a subi il y a quelques jours pour avoir été en contact avec des malades. “J’ai reçu les résultats et ils sont négatifs. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont montré leur soutien et leur inquiétude. J’espère que tout le monde restera chez lui et prendra les mesures nécessaires pour garantir le bien-être”, a déclaré la légende de la NBA.

