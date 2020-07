Charles Barkley considère qu’il est impossible pour la NBA de mettre fin

Moins d’un mois pour le NBA Retour officiel avec le match entre Utah Jazz et New Orleans Pelicans (30 juillet prochain), les doutes sur le fait de mettre fin à la compétition au complexe Disney World en Orlando ils sont toujours dans l’air.

Certains estiment que la « bulle » à laquelle les 22 franchises participantes seront soumises pour éviter les contagions par coronavirus lors du développement des derniers matchs de phase régulière et les playoffs finiront par éclater, et celles infectées par les joueurs et le staff des équipes vont se multiplier. équipes. Un de ceux qui le pensent est Charles Barkley.

L’ancien joueur de la NBA et analyste actuel a récemment fait des remarques pour le podcast d’Ernie Johnson, « The Steam Room ». Il y explique qu’il est presque impossible que l’ensemble du plan élaboré par la ligue pour le développement du concours finisse par fonctionner:

« Considérer une situation dans laquelle tous les joueurs vont être enfermés pendant trois mois et qu’il n’y a pas de contagions est pratiquement impensable. Je crois honnêtement qu’il n’y a aucune possibilité de mettre fin à la saison NBA. Beaucoup de gens vont perdre leur emploi et souffriront de En regardant vers l’avenir, mais il est presque impossible que tout puisse suivre un cours normal « , a déclaré Barkley.

« Vous voyez la situation dans le pays et les infections continuent de se multiplier. Le niveau d’infection est très élevé. La Floride n’est pas seulement l’un des endroits les plus touchés des États-Unis, c’est le monde entier. Qu’il a été décidé de prendre le la compétition est une folie complète. «