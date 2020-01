Charles Barkley critique les commentaires de Kyrie Irving sur l’alignement des Nets

Kyrie Irving a ébouriffé quelques plumes lorsqu’il a fait des commentaires sur l’alignement actuel de Brooklyn après la perte de mercredi. Que ce soit sa remarque au sujet des Nets devant ajouter une ou deux pièces, ou le fait qu’il ait spécifiquement mentionné les joueurs qui, selon lui, font partie de la solution – lui-même, Kevin Durant, Garrett Temple, DeAndre Jordan, Caris LeVert, Wilson Chandler et Spencer Dinwiddie – ce que Irving a dit ressemblait à ce qui s’est passé à Boston.

Certains ont critiqué le meneur des Nets, notamment le Basketball Hall of Famer et l’analyste de la TNT Charles Barkley.

Lors de la diffusion de la NBA jeudi soir sur TNT, Barkley a félicité l’équipe Nets de l’année dernière, tout en exprimant un sentiment différent en ce qui concerne Irving:

OK, si je suis un entraîneur – tout d’abord, je vais le mettre de côté et dire: «Jeune homme, ce n’est pas votre travail de critiquer notre équipe.» Nous nous sommes vantés l’année dernière, nous avons dit tout année où l’équipe du New Jersey joue dur chaque soir – Brooklyn. Ils rivalisent vraiment, vraiment. Et puis vous ajoutez, disons que nous n’avons même pas besoin de KD, nous amenons Kyrie, nous avons fait les playoffs sans vous.

Kenny Smith a ajouté que les Nets devraient être la quatrième tête de série. Barkley a poursuivi:

Pour que vous veniez ici et que vous jouiez la moitié de la saison, puis dites: «Eh bien, nous ne sommes pas si bons, nous manquons de gros morceaux.» Comme, naw mec, nous avons fait les séries éliminatoires sans vous l’année dernière. Nous amenons un joueur All-Star, nous devrions facilement être parmi les quatre premiers.

De toute évidence, Barkley n’est pas grand pour Irving en ce moment.

Aussi, bon de savoir qu’il a reçu le mémo que les Nets ne sont plus dans le New Jersey. Ils ne sont à Brooklyn que depuis 2012.

EN RELATION: Les commentaires de Kyrie Irving sur la liste des Nets sont préoccupants

.