Charles Barkley en baisse 43 sur Ewing, Knicks

Avec la NBA actuellement sur une longue pause alors que le monde commence à comprendre les prochaines étapes de l’épidémie de COVID-19, nous continuons à plonger dans l’histoire des Philadelphia 76ers de jour en jour. L’édition de lundi remonte un peu dans les annales de l’histoire alors que nous allons jeter un coup d’œil à l’un des grands du jeu.

Nous remontons à 1989, lorsque Charles Barkley menait les Sixers au combat et qu’il avait un énorme match contre Patrick Ewing et les New York Knicks. Ayant besoin d’une victoire pour les éliminatoires de la Conférence de l’Est, les Sixers ont eu un gros match sur route avec leurs rivaux de la division Atlantique et Barkley s’est imposé de façon spectaculaire.

16 mars 1989

Les Sixers sont entrés au Madison Square Garden avec une fiche de 34-28 et ils avaient besoin d’une victoire dans la course serrée de la Conférence de l’Est. Donc, dans ce cas, ils se sont tournés vers Barkley pour ouvrir la voie contre une équipe explosive de Knicks.

Le Round Mound of Rebound a marqué 43 points en 13 tirs sur 21 tout en montant 18 fois sur la ligne, ce qui en fait 17, et il a réussi 12 rebonds dans une victoire de 121-112 pour Philadelphie. Barkley était tellement physique avec les Knicks bas et il a rendu la vie misérable pour Ewing et Charles Oakley à cette fin.

La performance de Barkley a été énorme en raison du fait que les Knicks ont reçu plus de 20 points d’Ewing, Oakley et Johnny Newman. Ce n’était pas suffisant pour vaincre Barkley 43 plus 21 points de Mo Cheeks et 22 de Mike Gminski.

Les Sixers allaient gagner les 7 têtes de série à l’Est et rencontreraient ces mêmes Knicks en séries éliminatoires. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien pour Philadelphie en séries éliminatoires qu’elles ont été balayées 3-0 dans le meilleur des 5 séries.

Barkley a fait tout ce qu’il pouvait pour Philadelphie avec une moyenne de 27 points, 11,7 rebonds et 5,3 passes décisives tandis que les Sixers ont également obtenu de grosses contributions de Ron Anderson, Cheeks et Gminski, mais les Knicks avaient trop de puissance de feu. Ils ont fait neuf 3 points dans la série contre seulement quatre pour la note de Philadelphie, wow le jeu a-t-il changé, ou quoi!?

Barkley passerait trois saisons de plus avec les Sixers avant d’être échangé aux Phoenix Suns où il poursuivrait sa carrière au Temple de la renommée avant de terminer avec les Houston Rockets. Il a été intronisé au Temple de la renommée en 2006.

