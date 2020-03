Charles Barkley explose sur la route après Bucks

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Cette édition du samedi plonge un peu plus dans l’histoire de la franchise, alors pour les jeunes lecteurs, écoutez. La version 1986-1987 des Sixers avait besoin d’une victoire de déclaration. Une sorte de victoire pour vraiment marquer les choses. Une confrontation sur route avec une équipe difficile de Milwaukee Bucks leur a offert l’occasion idéale.

21 mars 1987

Les Sixers sont entrés dans la MECCA Arena et sur un territoire hostile à la recherche d’une victoire. Ils ont connu une solide saison en début de match avec une fiche de 37-29, mais ils n’ont pas été pris au sérieux dans la course de la Conférence Est. Ils devaient également essayer de monter dans le classement.

Alors, ils se sont tournés vers leur chef.

Charles Barkley a eu un match formidable avec 32 points sur un tir de 10 pour 16 et un parfait 11 pour 11 de la ligne de faute tout en abattant 14 rebonds et il a réussi quatre interceptions. Tout défenseur que les Bucks lui ont lancé était complètement impuissant en essayant de l’arrêter, ce qui a ouvert la voie à ses coéquipiers.

Roy Hinson a récolté 27 points et neuf rebonds à l’appui de Barkley, tandis que David Wingate a également récolté 13 points et six rebonds. Ces performances ont pu surmonter les gros matchs de Terry Cummings qui avait 28 points et John Lucas 20 pour les Bucks.

Cela mettrait en place un affrontement pour les deux équipes en séries éliminatoires. Les Bucks entreraient en tête de série avec Philadelphie en tant que tête de série 5 dans un match de la ronde 1. Les deux équipes ont alterné les victoires au cours des quatre premiers matchs avec une marge de victoire combinée de seulement 13 points avant que les Bucks éliminent Philadelphie avec une victoire de 13 points lors du match 5.

Barkley en moyenne 24,6 points et 12,6 rebonds avec 2,4 passes décisives dans la série, mais ce n’était pas suffisant. Philadelphie a terminé avec une fiche de 45-37 sous l’entraîneur Matt Guokas.

.