Charles Barkley ouvre les séries éliminatoires avec un jeu monstre

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Celui-ci nous ramène 30 ans en arrière à l’époque de Charles Barkley à Philadelphie. Les Sixers sont entrés dans les séries éliminatoires de 1990 en tant que tête de série et ils se sentaient bien dans leur peau. Les Cavaliers de Cleveland étaient leurs adversaires les 7 têtes de série et on a supposé que Philadelphie ferait rapidement leur travail. Ce n’était pas le cas dans le premier match, car Barkley a dû fouiller dans son sac pour s’assurer qu’ils obtiennent la victoire.

26 avril 1990

Le spectre bourdonnait alors que le frisson et l’excitation du basket-ball des séries éliminatoires étaient dans l’air. Les Cavs étaient dirigés par Mark Price, Brad Daugherty et Larry Nance et ils avaient même Craig Ehlo qui n’était pas en reste. Pourtant, ils n’avaient pas beaucoup d’espoir pour Cleveland dans cette confrontation avec une équipe de Sixers plus talentueuse.

Barkley s’est mis au travail car il avait lui-même un jeu monstre de 38 points sur un tir de 15 pour 25 et il a également abattu 21 rebonds dans une victoire de 111-106 dans le premier match. L’énorme match de Barkley a été soutenu par Hersey Hawkins qui a marqué 35 points pour aider Philadelphie à vaincre quatre Cavaliers qui ont marqué plus de 20 points.

Les Sixers ont utilisé leur avantage à domicile dans cette série en éliminant Cleveland 3-2 pour passer à la ronde 2. Les Cavs ont remporté les deux matchs à domicile tandis que les Sixers ont remporté leurs trois matchs à domicile. Ils sont ensuite tombés sur Michael Jordan et les Chicago Bulls en demi-finale.

.