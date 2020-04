Charles Barkley qualifie Kobe Bryant de «meilleur joueur que j’ai jamais vu autre que Michael Jordan»

Kobe Bryant rejoindra à nouveau la société d’élite après avoir été nommé comme l’une des têtes d’affiche de la classe 2020 du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Bryant a contribué à former l’une des plus grandes classes de l’histoire de la NBA aux côtés de Tim Duncan et Kevin Garnett. Cela a donné lieu à de nombreux débats concernant leur place parmi les grands de tous les temps.

Pour Bryant, il n’y a jamais eu qu’une seule comparaison étant donné sa ressemblance avec Michael Jordan. Depuis, Charles Barkley a doublé sa position dans la hiérarchie de la NBA.

Barkley a déclaré lors d’une apparition sur Get Up de ESPN que Bryant est le plus grand joueur qu’il ait vu depuis que Jordan était toujours dans la ligue:

“Kobe Bryant est le meilleur basketteur que j’ai vu par rapport à Michael Jordan. Je pense que Michael est le plus grand que j’ai jamais vu et joué contre, mais le seul gars que j’ai dit … J’ai toujours dit ça … Kobe Bryant est le plus proche que j’ai jamais vu. Je n’ai pas pu jouer contre Kareem à son apogée ni avec Bill Russell ou LeBron, mais je vous dis que Kobe Bryant est le meilleur joueur que j’ai jamais vu à part Michael Jordan », a déclaré Barkley.

Ses commentaires montrent à quel point les efforts de Bryant sont respectés par ceux qui l’ont précédé. Après tout, Barkley avait acquis beaucoup d’expérience de première main en se confrontant à Jordan à son apogée et il semble qu’il n’ait encore rien vu de proche jusqu’à ce que la légende des Lakers de Los Angeles apparaisse.

Il est sûr de dire qu’il existe de nombreux joueurs actuels et anciens qui partagent la même opinion que Barkley. Bien sûr, il y aura toujours un débat sur l’ordre hiérarchique derrière la Jordanie.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que, comme Jordan, l’impact de Bryant sur le jeu de basket-ball a transcendé ses réalisations sur le terrain et a mis la barre pour la prochaine génération de joueurs.