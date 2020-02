Charles Barkley saccage sauvagement Draymond Green

Les Golden State Warriors se sont battus contre les Lakers de Los Angeles en raison du manque de talent qu’ils ont dans l’équipe – et Draymond Green ne leur a pas rendu service. En fait, la qualité de son jeu a affecté la façon dont les autres le perçoivent. Charles Barkley n’a pas hésité à faire savoir à Green ce qu’il pensait de lui.

Au cours d’une des transitions de la NBA sur l’équipe de TNT, Ernie Johnson a parlé de la performance médiocre de Green lors de son match contre les Lakers de Los Angeles. Barkley a répondu d’un ton neutre qu’une telle performance était attendue de lui.

Le vert a été un élément clé des succès des Warriors au cours des quatre dernières années, mais ses faiblesses se sont manifestées cette saison. Sans Stephen Curry ni Klay Thompson pour le mettre en liberté sous caution, l’attaquant a tenté et échoué de porter l’infraction Golden State. Il a une moyenne de 8,2 points, 6,3 rebonds et 6,2 passes décisives par nuit. Bien que ce soient des chiffres corrects, ils ne suffisent pas à faire combattre les guerriers en Occident.

Bien sûr, les choses changeront une fois que les Splash Brothers seront de retour dans l’équipe. Mais les Dubs devront se contenter de Draymond jusque-là.

