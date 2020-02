Charles Oakley est autorisé à revenir au Madison Square Garden

La querelle très médiatisée entre l’ancien All-Star Charles Oakley et les New York Knicks semble aller dans la bonne direction, l’organisation étendant une branche d’olivier à Oakley après que la légende des Knicks a perdu son procès devant le propriétaire James Dolan.

Selon un récent article de Mike Vorkunov de The Athletic, l’interdiction d’Oakley d’entrer dans le Madison Square Garden après avoir été expulsé du même bâtiment il y a environ trois ans a été levée. Selon un porte-parole du MSG, l’homme de 56 ans peut à nouveau mettre les pieds à La Mecque s’il le souhaite.

Oakley n’est toujours pas sûr de la façon dont un voyage de retour à MSG se déroulerait, cependant, car il se demande s’il serait réellement accueilli à bras ouverts. Oakley a maintenant un ami au sein de l’organisation, les Knicks ayant récemment embauché son copain de longue date, Steve Stoute, en tant que consultant en stratégie de marque. Stoute s’est ouvert sur la situation de son ami à New York et a admis qu’il espérait que ce problème se réglerait plus tôt que tard:

“Charles Oakley est un très cher ami à moi”, a récemment déclaré Stoute sur ESPN. «Je connais Charles depuis que j’ai 21 ans. Je n’aimais pas ce qui s’était passé, ce qui s’était passé. J’aimerais que ce soit différent.

“J’adorerais voir ça [issue resolved]. En tant que fan de New York, en tant qu’ami de Charles Oakley, que quelqu’un a fait venir l’organisation des Knicks, bien sûr, j’aimerais voir cela disparaître et le ramener. Charles Oakley est une très grande partie de New York, il est un tissu de ce que les Knicks de New York représentent depuis de nombreuses années. Cette ténacité, cette ingéniosité, par tous les moyens l’attitude nécessaire. »

Oakley a joué 10 saisons à New York entre 1988 et 1998. Il détient des moyennes de carrière avec l’équipe de 10,4 points, 10,0 rebonds, 2,3 passes décisives et 1,2 interceptions par match.