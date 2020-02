Charlotte Hornets – Brooklyn Nets: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Brooklyn Nets a remporté la victoire contre Charlotte Hornets à domicile par 86-115 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent gagner loin de chez eux Chicago Bulls par 93-103. De leur côté, les visiteurs ont perdu chez eux avec Philadelphia 76ers par 112-104. Brooklyn Nets, avec ce résultat, s’impose en play-offs avec 25 matchs gagnés sur 54 joués, tandis que Charlotte Hornets, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 19 victoires en 55 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, il a été marqué par le leadership des visiteurs, ils ont porté la différence à un maximum de six points (8-14) jusqu’à conclure avec un 25-30. Puis, au deuxième quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à prendre ses distances sur le tableau de bord et a réalisé une différence maximale de 12 points (43-55) au cours du quatrième, ce qui s’est soldé par un résultat partiel de 20-25. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 45-55 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Brooklyn Nets ils se sont distancés à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 11-2 et ont marqué la différence maximale (25 points) à la fin du trimestre et ont terminé avec un résultat partiel de 18-33 et 63-88 du total . Enfin, au cours du dernier trimestre Brooklyn Nets il s’est encore distancé sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-0 et a fait la différence maximale (29 points) à la fin du trimestre et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 23-27. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 86-115 pour les visiteurs.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les actions de Temple Garrett et Timothe Luwawu-Cabarrot, qui a obtenu 15 points, trois passes et 11 rebonds et 21 points et quatre rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Cody Zeller et Pj Washington, avec 14 points et neuf rebonds et 16 points, quatre passes décisives et sept rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, dans le prochain match Brooklyn Nets jouera contre Orlando Magic dans le Barclays Center. Pour sa part, Charlotte Hornets cherchera la victoire contre Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.