Charlotte Hornets – Dallas Mavericks: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Dallas Mavericks battre hors de la maison pour Charlotte Hornets par 100-116 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre leur maison avec Houston Rockets par 125-110, donc après le match, ils ajoutent un total de six défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu à l’extérieur avec Assistants de Washington par 119-118. Avec ce résultat, Dallas Mavericks s’emparer des positions de play-off avec 31 victoires en 52 matchs joués. Pour sa part, Charlotte Hornets, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 16 matchs gagnés sur 51 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/09/2020

Agir à 03h23

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, la direction était entre les mains des visiteurs, en fait, ils ont réalisé un partiel de 16-2 et ont réussi à faire la différence maximale (21 points) à la fin du quatrième et se sont terminés avec un résultat de 10-31. Après cela, au deuxième trimestre, les visiteurs ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 33-33. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 43-64 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 10-2 et a augmenté la différence à un maximum de 31 points (55-86) et a fini avec un résultat partiel de 22-30 (65-94). Enfin, au cours du dernier trimestre Charlotte Hornets il a de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, il a atteint un partiel de 13-2 et a réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du quatrième, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-22. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 100-116 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Dallas Mavericks il a remporté la victoire grâce à 26 points, trois passes et six rebonds de Seth Curry et les 15 points, une passe décisive et 10 rebonds de Willie Cauley-Stein. Les 26 points, 10 passes décisives et quatre rebonds de Devon ‘Graham et les 20 points et trois rebonds de Ponts de Miles ils n’étaient pas suffisants pour Charlotte Hornets Je pourrais gagner le match.

Le prochain choc de Charlotte Hornets sera contre Detroit Pistons dans le Arène Little Caesarstandis que le prochain rival de Dallas Mavericks sera Utah Jazz, avec lequel vous verrez les visages dans le American Airlines Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.