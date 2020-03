Charlotte Hornets – Denver Nuggets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Denver Nuggets imposée à Charlotte Hornets en tant que visiteur pour 112-114 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux étaient battus à domicile contre San Antonio Spurs par 103-104, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu à domicile avec Guerriers de l’état d’or par 100-116. Avec ce résultat, Denver Nuggets Il reste en position de barrage avec 41 matchs gagnés sur 61 joués. Pour sa part, Charlotte Hornets, après le match, il resterait pour le moment hors du Play-off avec 21 matchs gagnés sur 61 joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/06/2020

Agir à 03:43

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il a été marqué par la direction des locaux, ils ont atteint une différence de sept points (16-9) jusqu’à la fin avec un résultat de 34-31. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé. avec un résultat partiel de 17-29. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 51-60 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a connu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, qui s’est conclu par un résultat partiel de 31-20 et un résultat global de 82-80. Enfin, le dernier trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-34. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 112-114 en faveur des visiteurs.

En plus des joueurs de Denver Nuggets qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Nikola Jokic et Jamal Murray, qui a obtenu 14 points, huit aides et 11 rebonds et 18 points, six aides et trois rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Devon ‘Graham et Pj Washington, avec 24 points, sept passes décisives et un rebond et 20 points, trois passes décisives et six rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA, Charlotte Hornets mesurez votre force avec Houston Rockets dans le Spectrum Center, tandis que Denver Nuggets cherchera la victoire contre Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.