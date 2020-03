Charlotte Hornets – Houston Rockets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Charlotte Hornets gagné à domicile pour Houston Rockets par 108-99 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Denver Nuggets 112-114, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Los Angeles Clippers 105-120, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, pour le moment Charlotte Hornets Il resterait en dehors des positions de barrage avec 21 matchs gagnés sur 62 joués. Pour sa part, Houston Rockets, après le match, il continue en play-offs avec 39 victoires en 61 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

03/08/2020

À 01:23

CET

SPORT.es

Dans le premier quart-temps, il avait comme protagonistes les locaux, en fait, ils ont obtenu un partiel 20-0 et ont atteint une différence de 20 points (20-0) et ont terminé avec un 30-17. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un autre set de 15-2 et sont venus gagner par 16 points (57-41) au cours du quatrième, qui s’est terminé par un résultat partiel de 27-26. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 57-43 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, ils ont réduit les distances sur le tableau de bord, les visiteurs ont en fait obtenu un partiel au cours de ce trimestre de 11-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-33 (et un global 82-76). Enfin, au cours du dernier trimestre, les sections locales ont encore augmenté leur différence, augmenté la différence à un maximum de 14 points (94-80) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-23. Enfin, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 108-99 en faveur de l’équipe à domicile.

En plus des joueurs de Charlotte Hornets qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Terry Rozier et Devon ‘Graham, qui a obtenu 24 points, six passes et trois rebonds et 23 points et six aides respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués James durcit et Robert Covington, avec 30 points, 14 passes décisives et 10 rebonds et 25 points et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Charlotte Hornets sera contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. De son côté, le prochain rival de Houston Rockets sera Orlando Magic, avec qui il sera confronté Toyota Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.