Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Milwaukee Bucks réussi à gagner Charlotte Hornets à domicile par 103-116 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Orlando Magic par 83-106, donc après ce résultat, ils accumulent neuf pertes consécutives. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Chicago Bulls 111-98, donc après le match, ils terminent une série de neuf victoires consécutives. Milwaukee Bucks, avec ce résultat, s’impose en play-offs avec 39 victoires en 45 matchs joués, tandis que Charlotte Hornets, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 15 matchs gagnés sur 45 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

24/01/2020

À 23:43

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, le leadership était entre les mains de l’équipe locale, en fait, l’équipe a réalisé un partiel 10-2 et a augmenté la différence à un maximum de neuf points (27-18) et a conclu avec un résultat de 31-24. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 24-26. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 55-50 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe à l’extérieur est montée pour égaliser le match jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 23-28 (et un total de 78-78). Enfin, au dernier trimestre Milwaukee Bucks Il était le principal protagoniste, en fait, il a réalisé un partiel 10-2 et a atteint une différence de 14 points (102-116) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-38. Enfin, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 103-116 pour les visiteurs.

Pendant le match, ils se sont démarqués Giannis Antetokounmpo et Eric Bledsoe pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 30 points, six passes décisives et 16 rebonds et 20 points, cinq passes décisives et trois rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Malik Monk et Devon ‘Graham, avec 31 points, cinq passes décisives et cinq rebonds et 19 points, quatre passes décisives et sept rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA, Milwaukee Bucks jouera contre Assistants de Washington dans le Forum Fiserv. De son côté, dans le prochain match, Charlotte Hornets fera face New York Knicks dans le Spectrum Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.