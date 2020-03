Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Milwaukee Bucks gagné à domicile pour Charlotte Hornets par 85-93 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de battre loin de chez eux pour Toronto Raptors par 96-99. De leur côté, les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Oklahoma City Thunder 133-86, donc après le match, ils terminent une séquence de sept victoires consécutives. Avec ce résultat, Milwaukee Bucks il reste en position de barrage avec 51 matchs gagnés sur 59 joués, tandis que Charlotte Hornets, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 21 victoires en 59 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

03/01/2020

À 21:23

CET

SPORT.es

Pendant le premier trimestre, la direction était entre les mains de l’équipe visiteuse, en fait, il a réalisé un partiel 11-0 au cours du quatrième et a augmenté la différence à un maximum de 10 points (4-14) jusqu’à la fin avec un résultat de 20-26 . Ensuite, le deuxième quart a eu des alternances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-19. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 43 à 45 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à maintenir sa différence dans le tableau de bord jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 25-25 (et un 68-70 au total). Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont augmenté leur différence, en fait, ils ont atteint un partiel de 10-2 et ont eu une différence maximale de neuf points (83-92) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 17-23. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 85-93 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Une grande partie de la victoire de Milwaukee Bucks a été cimenté à partir de 41 points, six passes et 20 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 16 points et sept rebonds de Brook lopez. Les 10 points, quatre passes décisives et 13 rebonds de Willy Hernangomez et les 17 points, trois passes et deux rebonds de Devon ‘Graham ils n’étaient pas suffisants pour Charlotte Hornets Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA, Charlotte Hornets jouera contre San Antonio Spurs dans le Spectrum Center. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Milwaukee Bucks cherchera la victoire contre Miami Heat dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.