Charlotte Hornets – New York Knicks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Charlotte Hornets battre à la maison pour New York Knicks par 97-92 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Milwaukee Bucks par 103-116, tandis que les visiteurs gagnaient à domicile pour Brooklyn Nets par 110-97. Avec ce résultat, pour le moment Charlotte Hornets Il resterait en dehors des positions de barrage avec 16 victoires en 47 matchs joués. Pour sa part, New York Knicks, après le match, il serait hors du play-off avec 13 matchs gagnés sur 48 joués. Suivez le classement NBA après le match.

29/01/2020

Agir à 03:43

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y avait des alternances dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 14-1 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 15-26. Puis, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe à domicile a réduit les distances, en fait, l’équipe a réalisé un partiel 11-2 lors du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 32-24. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 47-50 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, il y a également eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 21-16 (et un total de 68-66). Enfin, au dernier trimestre Charlotte Hornets a augmenté sa différence, a atteint une différence de 10 points (84-74), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-26. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 97-92 en faveur de Charlotte Hornets.

La victoire de Charlotte Hornets était basé sur 30 points, une passe et 10 rebonds de Terry Rozier et les 12 points, une passe décisive et 10 rebonds de Willy Hernangomez. Les 24 points, deux passes décisives et cinq rebonds de Julius Randle et les 23 points, une passe décisive et quatre rebonds de Marcus Morris ils n’étaient pas suffisants pour New York Knicks Gagnez le match.

Le lendemain de la NBA, Charlotte Hornets mesurez votre force avec Assistants de Washington dans le Capital One Arena, tandis que New York Knicks fera face Grizzlies de Memphis dans le Madison Square Garden. Consultez le calendrier complet de la NBA.