Charlotte Hornets – New York Knicks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Charlotte Hornets a remporté la victoire à domicile contre New York Knicks par 107-101 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Indiana Pacers par 119-80, tandis que les visiteurs ont également perdu loin de chez eux avec Houston Rockets par 123-112, donc après ce résultat, ils complètent une série de six défaites consécutives. Avec ce résultat, pour l’instant Charlotte Hornets Il resterait en dehors des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 57 joués. Pour sa part, New York Knicks, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 17 victoires en 57 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

27/02/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Le premier trimestre avait des alternances sur le tableau de bord et s’est terminé par un 30-27. Par la suite, au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à la finalisation avec un résultat partiel de 26-19. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 56-46 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 29-29 et 85-75 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-26, mettant ainsi fin au match avec un résultat final de 107 -101 en faveur de l’équipe à domicile.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Charlotte Hornets qui se sont démarqués le plus lors de la confrontation étaient Terry Rozier et Devon ‘Graham, qui a obtenu 26 points, quatre aides et trois rebonds et 21 points, cinq aides et un rebond respectivement. D’autre part, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Mitchell Robinson et Julius Randle, avec 12 points, deux passes décisives et 16 rebonds et 18 points, trois passes décisives et neuf rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Charlotte Hornets jouera contre Toronto Raptors dans le Aréna Banque Scotia. De son côté, la prochaine réunion du New York Knicks sera contre Philadelphia 76ers dans le Wells Fargo Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.