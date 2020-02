Charlotte Hornets – Orlando Magic: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Orlando Magic il a gagné en tant que visiteur Charlotte Hornets 100-112 dans un nouveau jeu NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre San Antonio Spurs par 114-90, donc après ce résultat, ils complètent une série de quatre défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Miami Heat par 89-102. Avec ce résultat, Orlando Magic Il a 21 victoires en 49 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Charlotte Hornets, après le match, il resterait pour le moment hors du Play-off avec 16 matchs gagnés sur 49 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/04/2020

Au premier trimestre, elle a été menée par les visiteurs, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 12-2 et ont atteint une différence de 10 points (15-25) jusqu’à la fin avec un résultat de 24-25. Puis au deuxième trimestre Orlando Magic Il a réussi à se distancer sur le tableau de bord et a augmenté la différence à un maximum de six points (34-40) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-31. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 54-56 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a encore augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 13-2 et a atteint une différence de 10 points (61-71) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 23-29 et un total de 77-85. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs se sont à nouveau distancés, ont augmenté l’écart à un maximum de 14 points (83-97) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-27. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 100-112 en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, les performances de Nikola Vucevic et Aaron Gordon, qui a obtenu 22 points, cinq passes décisives et sept rebonds et 16 points, cinq passes décisives et 12 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Cody Zeller et Ponts de Miles pour ses interventions à la réunion, avec 17 points, deux passes décisives et sept rebonds et 16 points, deux passes décisives et huit rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Charlotte Hornets les visages seront vus avec Houston Rockets dans le Toyota Center. Pour sa part, Orlando Magic fera face Boston Celtics dans le Td Garden. Consultez le calendrier complet de la NBA.