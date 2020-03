Charlotte Hornets – San Antonio Spurs: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

San Antonio Spurs a remporté la victoire contre Charlotte Hornets loin de la maison par 103-104 un nouveau jour de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Milwaukee Bucks 85-93 et ​​après le match, ils ont complété une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également perdu à domicile avec Indiana Pacers par 111-116. Avec ce résultat, pour le moment San Antonio Spurs Il resterait en dehors des positions de barrage avec 25 victoires en 59 matchs joués. Pour sa part, Charlotte Hornets, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 21 matchs gagnés sur 60 joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/04/2020

Agir à 03h23

CET

SPORT.es

Au premier quart, il avait comme dominateur l’équipe locale, en fait, l’équipe a obtenu un partiel de 16-2 et a réussi à marquer la différence maximale de points (17 points) à la fin du quatrième et a terminé avec un 36-19. Après cela, au deuxième trimestre, les visiteurs ont réduit les distances, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-30. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 58-49 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Charlotte HornetsEn fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-2 et ont conclu avec un résultat partiel de 18-28 et un 76-77 au total. Enfin, le dernier quart a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-27. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 103-104 pour San Antonio Spurs.

La victoire de San Antonio Spurs était basé sur les 21 points, six passes décisives et cinq rebonds de Je laisse Murray et les 12 points, 10 passes décisives et cinq rebonds de Demar Derozan. Les 20 points, cinq passes décisives et six rebonds de Terry Rozier et les 19 points, trois passes décisives et quatre rebonds de Pj Washington ils n’étaient pas suffisants pour Charlotte Hornets Gagnez le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de San Antonio Spurs sera contre Brooklyn Nets dans le Barclays Center. De son côté, la prochaine réunion du Charlotte Hornets sera contre Denver Nuggets dans le Spectrum Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.