Chauncey Billups affirme que les Lakers auraient dû balayer Detroit en finale NBA 2004

Il y a peu de bouleversements plus importants dans l’histoire des finales NBA récentes que celles des Pistons de Detroit en 2004. En dépit d’être des outsiders énormes, les Pistons étaient toujours en mesure de vaincre un côté puissant des Los Angeles Lakers en route vers leur troisième titre dans l’histoire de la franchise.

Récemment, le quintuple gardien des All-Star Chauncey Billups, qui était le MVP de la finale de cette série mémorable, a expliqué comment il pensait que les Lakers auraient dû les dominer il y a environ 16 ans:

“Si vous regardez les noms au dos des maillots, oui, ils auraient dû nous balayer”, a-t-il déclaré sur ESPN Hoop Streams, via Scott Polacek de Bleacher Report. “Ils auraient vraiment dû.”

Pour ceux qui ont peut-être oublié, cette équipe des Lakers en particulier n’avait pas seulement Shaqullie O’Neal et Kobe Bryant à leur apogée, mais aussi Karl Malone et Gary Payton. Malone et Payton avaient dépassé leur apogée, bien sûr, mais ils étaient toujours

Néanmoins, Billups savait que le style des Pistons compensait le manque de reconnaissance du nom:

“Les styles font des combats, et notre style contre le leur était supérieur même en saison régulière lorsque nous les avons joués”, a expliqué Billups. “J’étais heureux parce que je sentais qu’il n’y avait aucun moyen pour les Lakers de nous battre”, a-t-il déclaré.

Il y avait presque un balayage dans la série, mais ce sont les Pistons qui sont revenus avec le championnat dans une destruction de cinq matchs des puissants Lakers. Billups a remporté les honneurs du MVP de la finale grâce à ses 21,0 points, 5,2 passes décisives et 3,2 rebonds par match.

Pour la petite histoire, c’était aussi la saison dernière que Shaq a joué pour les Lakers. Le grand homme célèbre s’est rendu au Miami Heat peu de temps après la chute des Lakers à Détroit. On pourrait dire que le bouleversement des Pistons de 2004 a effectivement mis fin à l’ère Shaq-Kobe à Hollywood.