Chicago Bulls – Charlotte Hornets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Charlotte Hornets a été battu contre Chicago Bulls loin de chez eux par 93-103 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre leur maison avec Assistants de Washington par 126-114, donc après ce résultat, ils accumulent huit défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à l’extérieur contre Minnesota Timberwolves par 108-115, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, pour l’instant Charlotte Hornets Il resterait en dehors des positions de barrage avec 18 matchs gagnés sur 54 joués, tandis que Chicago Bulls, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 19 victoires en 55 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

21/02/2020

Au premier trimestre, les visiteurs étaient des protagonistes, avaient une différence maximale de 12 points (18-30) et ont terminé avec un 20-33. Puis, au deuxième trimestre, les joueurs de Charlotte Hornets ils se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 11-2 et étendu la différence à un maximum de 18 points (38-56) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 24-27. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 44-60 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à s’approcher du tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 17-1 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-19 et 73-79 au total. Enfin, au dernier trimestre Charlotte Hornets il s’est de nouveau distancé au tableau d’affichage, a atteint une différence de 12 points (85-97) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 20-24. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 93-103 pour les visiteurs.

La victoire de Charlotte Hornets il a été fondé sur les 25 points, trois passes décisives et six rebonds de Malik Monk et les 22 points, deux passes décisives et huit rebonds de Ponts de Miles. Les 22 points, une passe décisive et 11 rebonds de Thaddeus Young et les 19 points, sept passes décisives et sept rebonds de Zach Lavine ils n’étaient pas suffisants pour Chicago Bulls Gagnez le match.

Le prochain choc de Chicago Bulls sera contre Soleils de Phoenix dans le United Centerlors de la prochaine réunion, Charlotte Hornets jouera contre Brooklyn Nets dans le Spectrum Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.