Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Chicago Bulls il a réussi à gagner à domicile contre Cavaliers de Cleveland par 108-103 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre leur maison avec Brooklyn Nets par 110-107. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre San Antonio Spurs par 132-129. Chicago BullsAvec ce résultat, il est actuellement hors des positions de barrage avec 21 matchs gagnés sur 64 joués, tandis que Cavaliers de Cleveland, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 19 victoires en 64 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/11/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Le premier quart a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 10-2 au cours du quatrième jusqu’à la conclusion avec un 27-29. Après cela, au deuxième trimestre, il y a eu un retour de Chicago BullsEn fait, l’équipe a remporté un autre quart au cours du quart de 10-2 et est venue gagner six points (52-46) au cours du trimestre, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 27-23. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 54-52 points avant la pause.

Le troisième quart-temps a de nouveau enregistré plusieurs coups sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 24-26 et 78-78 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont obtenu un partiel 11-2 et ont eu une différence maximale de 10 points (97-87), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel du 30 au 25. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 108-103 en faveur des locaux.

En outre, les acteurs les plus Chicago Bulls étaient Coby blanc et Wendell Carter, qui a obtenu 20 points, cinq passes décisives et cinq rebonds et 17 points, une passe décisive et six rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Collin Sexton et Andre Drummond pour ses interventions dans le match, avec 26 points, cinq passes décisives et trois rebonds et 21 points, deux passes décisives et sept rebonds respectivement.

Le prochain choc de Chicago Bulls sera contre Orlando Magic dans le Amway Center. De son côté, le prochain adversaire de Cavaliers de Cleveland sera Charlotte Hornets, avec qui il sera confronté Spectrum Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.