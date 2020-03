Chicago Bulls – Dallas Mavericks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Chicago Bulls a été battu à domicile contre Dallas Mavericks par 109-107 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les habitants étaient battus loin de chez eux contre New York Knicks par 125-115, tandis que les visiteurs battaient à domicile Minnesota Timberwolves par 91-111. Avec ce résultat, pour l’instant Chicago Bulls Il resterait en dehors des positions de barrage avec 20 matchs gagnés sur 60 joués. Pour sa part, Dallas Mavericks, après le match, toujours en position de barrage avec 37 victoires en 61 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

03/03/2020

Pendant le premier trimestre, les visiteurs étaient les principaux leaders sur le terrain, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 11-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 12 points (17-29) et ont terminé avec un 19- 29. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont maintenu leur différence sur le tableau de bord et ont conclu avec un résultat partiel de 29-29. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 48-58 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à surmonter le résultat, ont atteint une différence de huit points (81-73) jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 33-17 (et un global 81-75). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a réduit les écarts, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-32. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat final de 109-107 pour les locaux.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus Chicago Bulls étaient Coby blanc et Otto Porter, qui a obtenu 19 points, cinq aides et six rebonds et 18 points, trois aides et un rebond respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Luka Doncic et Tim Hardaway, avec 23 points, neuf passes décisives et cinq rebonds et 26 points, trois passes décisives et un rebond respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Chicago Bulls sera contre Minnesota Timberwolves dans le Centre cible. Pour sa part, Dallas Mavericks sera mesuré avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le American Airlines Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.