Chicago Bulls – Indiana Pacers: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Indiana Pacers imposée à Chicago Bulls en tant que visiteur 102-108 dans une nouvelle journée NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus loin de chez eux contre Minnesota Timberwolves par 115-108, complétant une séquence de quatre défaites consécutives lors des cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également perdu à domicile avec Milwaukee Bucks par 119-100. Avec ce résultat, Indiana Pacers Il compte 37 victoires en 62 matchs joués, ce qui lui permet de s’imposer en play-offs. Pour sa part, Chicago Bulls, après le match, il resterait pour le moment hors du Play-off avec 21 matchs gagnés sur 62 disputés. Suivez le classement NBA après le match.

03/07/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 10-2 pendant le trimestre jusqu’à la fin avec un résultat de 25-29. Puis, au cours du deuxième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 17-2 et sont venus gagner par 15 points (44-59) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 21-33. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 46-62 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, avait une différence maximale de 20 points (50-70) jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 26-27 et 72-89 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux ont réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 12-2, bien que ce soit insuffisant pour pouvoir gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30- 19. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 102-108 pour Indiana Pacers.

Avec tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Indiana Pacers étaient Domantas Sabonis et Myles Turner, qui a obtenu 24 points, trois aides et 12 rebonds et 15 points, une passe décisive et huit rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Coby blanc et Shaquille Harrison, avec 26 points, six passes décisives et deux rebonds et 25 points, quatre passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Chicago Bulls fera face Brooklyn Nets dans le Barclays Center. De son côté, le prochain jeu de Indiana Pacers sera contre Dallas Mavericks dans le American Airlines Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.